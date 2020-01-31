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Когда компания Huawei в сентябре представила линейку смартфонов Mate 30, на них не было приложений и сервисов Google. Во всём виновата торговая война между Китаем и США, которая ведётся уже много месяцев. Huawei попала в чёрный список американского правительства, местным компаниям запрещено иметь с ней дела. Это означает отсутствие доступа к Android, Windows 10, процессорам Intel, Qualcomm и т.д.

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Впрочем, корпорацию уровня Huawei запугать не так просто. Смартфонов она стала выпускать больше прежнего, ресурсов для разработки собственного программного обеспечения у неё тоже хоть отбавляй. В результате вряд ли кого-то удивит, что Huawei не собирается возвращаться к сервисам Google даже после снятия запрета. В компании не хотят полагаться на такое шаткое сотрудничество, когда в любой момент запрет может быть наложен снова. Вместо этого она рассчитывает создать третью операционную систему помимо iOS и Android. Это масштабное мероприятие, которое в своё время не удалось даже корпорации уровня Microsoft. Windows Phone, а затем Windows 10 Mobile, не пользовались большим спросом и компания отказалась от них.

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Правда, Huawei не собирается разрабатывать систему с нуля, а будет полагаться на Android. Поскольку система Google обладает открытым исходным кодом, пользоваться ей может любой желающий, только без сервисов Google. При этом совместимость с популярными приложениями сохраняется.

Над сервисами Huawei Mobile Services работают около 4000 сотрудников. Китайская компания готова вложить $3 млрд. только в этом году. Кроме того, она потратит $1 млрд. на рекламу этих сервисов за пределами Китая. Это означает, что своя система будет предназначаться не только для китайских пользователей, но и для всего мира. К настоящему моменту Huawei смогла заменить 24 из 60 сервисов Google.

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Работы ещё предстоит много, поскольку в магазине приложений Huawei нет многих популярных на Западе программ, которые в Китае запрещены. Среди них можно назвать Facebook, Twitter, Instagram и WhatsApp.

Позднее Huawei выпустила заявление, согласно которому открытая экосистема Android остаётся для неё первым выбором. Однако, если доступа к ней нет, Huawei готова перейти на собственные сервисы.