Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Microsoft представила ежеквартальный финансовый отчет за 2-й квартал фискального 2020 года. Это означает 4-й квартал календарного 2019 года. Американская компания в очередной раз показала серьёзный рост показателей, доход по сравнению с 4-м кварталом 2018 вырос на 14% и составил $36,9 млрд. Подразделение Productivity and Business Processes выросло на 17% и заработало $11,8 млрд., Intelligent Cloud выросло на 27% и получило $11,9 млрд., подразделение More Personal Computing с ростом на 2% заработало $13,2 млрд.

реклама

В Productivity and Business Processes главными драйверами роста стали Office 365 и LinkedIn. Все продукты Office Commercial и сервисы показали рост на 16%, рост дохода Office 365 Commercial, составил 27%, спад не относящихся к облаку продуктов Office Commercial равен 11%.

реклама

Продукты и сервисы Office Consumer принесли рост дохода на 19%, число подписчиков Office 365 Consumer составляет 37,2 млн. человек. Доход LinkedIn вырос на 24%, продукты и сервисы Dynamics на 12%, Dynamics 365 на 42%. При этом в конкретных суммах доходы здесь не указываются.

В подразделении Intelligent Cloud серверные продукты и облачные сервисы выросли на 30%, в первую очередь Azure на 62%. Серверные продукты выросли на 10% благодаря прекращению поддержки Windows Server 2008. Рост Enterprise Mobility составил 35%, Enterprise Services 6%.

реклама

Больше всего денег продолжает приносить More Personal Computing. Доход от Windows OEM увеличился на 18%. Во многом это связано с прекращением поддержки Windows 7. Продукты Windows Commercial и сервисы выросли на 25% за счёт Microsoft 365. Доход от устройств Surface увеличился на 6%.

В очередной раз уменьшились доходы от игр, на этот раз на 21%. Контент Xbox потерял 11%, а доходы от рекламы в поиске выросли на 6%.