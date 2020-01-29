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Появились изображения Moto G8 Power и ещё одного загадочного смартфона Motorola

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Компания Motorola на этой неделе часто попадает в заголовки новостей, хотя в первую очередь благодаря гибкому смартфону Razr. Между тем, она готовит также обновление аппаратов средней ценовой категории классического формата и собирается впервые за долгое время представить флагманскую модель.

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Сначала появилось изображение смартфона Moto G8, а затем стало возможно взглянуть на разновидность этого устройства с более крупным аккумулятором. Кроме того, описывается неназванное пока устройство с поддержкой стилуса в комплекте поставки.

Moro G8 Power

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По внешнему виду смартфоны Moto G8 и G8 Power почти одинаковые, не считая более тонкой нижней рамки на последнем. Размер экрана по сравнению с прошлогодним Moto G7 Power уменьшился и составляет 6,2 дюйма. Высота у этого устройства 168 мм, ширина 75,88 мм. Сзади будет четыре камеры, тогда как на стандартном Moto G8 и G8 Plus их три, а на прошлогоднем Moto G7 Power вообще одна.

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Основная камера будет 16 Мп, макрокамера 2 Мп, широкоугольная 8 Мп и ещё один 48 Мп для продвинутого оптического зума. Такое сочетание напоминает стандартную модель Moto G8, только там основная камера 16 Мп, макрокамера 2 Мп и широкоугольная 8 Мп.

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Moto G8

 

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Вместо выреза наверху экрана Moto G8 Power получит круглое отверстие для селфи-камеры. Все четыре смартфона линейки Moto G8 обладают сканером отпечатков пальцев на обратной стороне корпуса внутри логотипа производителя и разъёмом для наушников.

Как и прошлогодняя модель, Moto G8 Power получит батарею 5000 мАч. Аппарат работает на процессоре Snapdragon 665, объём памяти 4 Гб, хранилище 64 Гб.

Также будет смартфон Motorola со стилусом. Это не будет дорогостоящий флагман в стиле Samsung Galaxy Note, скорее очередной смартфон средней ценовой категории. Изображение показывает переднюю и заднюю стороны этого смартфона, но стилус не представлен. Возможно, он не играет здесь большой роли.

Неизвестный смартфон Motorola

 

Кажется, что аппарат крупнее по сравнению с Moto G8 Power и у него крупнее задние камеры. Основная камера может быть 48 Мп, позаимствованная у Moto G8 Plus и Motorola One Zoom. Ещё должна быть широкоугольная камера и камера макро.

Возможно, дополнительная информация появится на выставке в Барселоне, которая начнётся 23 февраля.

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