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Компания AdDuplex выпустила ежемесячный отчёт по использованию операционной системы Windows 10. Статистика собирается на основе примерно 5000 приложений из магазина Microsoft Store, которые работают с применением AdDuplex SDK v.2 и более новых версий. Данные собирались 27 января.

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Это первый отчёт компании с октября, поэтому впервые здесь есть статистика по версии Windows 10 November 2019 Update. На её долю приходится 15,2% устройств на Windows 10, что является неплохим результатом для прошедшего времени. Тем более что Microsoft больше не распространяет эти обновления автоматически и принудительно.

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Версия May 2019 Update установлена на 53,4% устройств на Windows 10 против 56,6% в прошлый раз. Доля версии 1809 упала до 22% с прежних 25%. Версия 1803 потеряла больше всего, с 13,6% до 5,6%. Поддержка версии 1803 прекращается в ноябре, поэтому у некоторых пользователей могло случиться автоматическое обновление до более современных версий.

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Версия 1709 упала с 1,8% до 1,3%. Все остальные более старые версии установлены на 1,8% устройство против 2,5% прежде, а предварительные сборки на 0,6% компьютеров на Windows 10.

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Версия 1909 распространяется не так быстро, как некоторые прежние версии. Microsoft теперь спрашивает, не желаете ли вы обновиться, вместо того, чтобы делать это самостоятельно. Темпы примерно на уровне 1903, где Microsoft впервые задействовала такой метод распространения.

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Среди компьютеров Surface самым популярным является модель Surface Pro 4, дальше идёт пятое поколение Surface Pro. Модель Surface Go добралась до третьей строки с прежней пятой. В статистике появилось устройство Surface Pro 7, выпущенное несколько месяцев назад.