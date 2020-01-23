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Пользователи браузера Chrome вскоре могут вспомнить времена Ask Toolbar. Microsoft заставит установщик Office 365 автоматически ставить расширение поисковой системы Bing и менять поисковый движок браузера по умолчанию.

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Похоже, Microsoft занимается не только переводом пользователей с неподдерживаемой уже системы Windows 7 на Windows 10. Теперь компания взялась за браузеры сторонних производителей. Поисковая система Bing будет работать у тех, кто устанавливает Office 365 ProPlus.

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Об этом стало известно из документа поддержки Microsoft. Там говорится, что начиная с версии 2002 приложения Office 365 ProPlus будет устанавливаться расширение Microsoft Search in Bing и эта поисковая система будет по умолчанию использоваться в браузере Chrome. Если вы решите поменять поисковую систему, а потом обновите текущую установку Office 365, Bing опять станет движком по умолчанию, если только у вас на компьютере уже не установлено расширение Bing.

Microsoft объясняет свои действия желанием дать корпоративным пользователям возможность воспользоваться поиском Microsoft. Как видим, в компании не слишком верят, что браузеру Edge удастся переманить много пользователей с Chrome. В недалёком будущем и в браузере Firefox и будет устанавливаться это расширение и меняться поисковая система по умолчанию.

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Пользователи Reddit, Twitter и GitHub не слишком обрадовались таким действиям американской компании. Если установку расширения многие ещё пережили бы, то вот замена поискового движка никого не радует. Хотелось бы по крайней мере, чтобы Microsoft спрашивала разрешения и давала понятный выбор.

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В Microsoft ждали отпора и в документации есть некоторые предположения относительно того, как администраторы могут запретить установку расширений в групповых политиках или в Office Deployment Tool.

Поисковая система Bing по популярности значительно уступает Google. В ближайшее время такая ситуация вряд ли изменится. Таким образом, у Bing для распространения остаются Microsoft Edge и Cortana, которые сами по себе тоже не особо популярные.

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Изменения начнутся в феврале в США, Канаде, Индии, Франции, Германии и Великобритании. Затем количество стран расширится и поисковый движок начнут менять и в Firefox.