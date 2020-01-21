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Во вторник утром компания Qualcomm представила три новых системы на чипе в среднем ценовом диапазоне. Новыми моделями стали Snapdragon 460, 662, 720G, все они поддерживают стандарт связи 4G. Среди других вариантов связи есть Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

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Разработчики утверждают, что хотя по миру довольно быстрыми темпами распространяется связь 5G, в некоторых регионах 4G ещё долго будет доминировать. В данном случае анонс был сделан в Индии. В подобных регионах Qualcomm Technologies будет продолжать делать ставку на 4G.

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Как нетрудно догадаться по номерам, Snapdragon 460 из представленных процессоров является самым младшим и слабым. Он обладает восемью вычислительными ядрами Kryo 240, благодаря чему обещано повышение производительности по сравнению с предшественником на 70%. Впервые в линейке Snapdragon 400 применяются столь мощные ядра. Прежде все ядра в этой серии были одинаковыми, но теперь используется архитектура big.LITTLE с более мощными и более экономичными ядрами.

В состав процессора входит модем Snapdragon X11, как и в случае с Snapdragon 662. Скорость входящего подключения достигает 390 Мбит/с, применяется графика Adreno 610 с ростом производительности на 60%. Используется процессор обработки изображений Spectra 340 с поддержкой камер 25 Мп или двух камер по 16 Мп. Цифровой сигнальный процессор Hexagon применяется впервые в серии 400.

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Snapdragon 662 состоит из ядер Kryo 260. Четыре из них основаны на архитектуре Cortex-A73, столько же на Cortex-A53. Ещё здесь есть Adreno 610, Hexagon 683 DSP, ISP Spectre 340T с поддержкой камер 48 Мп и трёх камер. Также поддерживается Qualcomm FastConnect 6100.

Наконец, старшим процессором является игровой Snapdragon 720G. Он состоит из ядер Kryo 465 с повышенной на 60% производительностью, а именно двух Cortex-A76 и шести Cortex-A55. Adreno 618 обещает прирост графической производительности на 75%. Есть Hexagon 692 DSP с Hexagon Tensor Accelerator, Spectra 350L ISP с поддержкой камер 192 Мп и видео 4K. Быстрая подзарядка Quick Charge 4+ обещает заряжать смартфоны за 15 минут на 50%, ещё есть FastConnect 6200.

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Старший процессор появится в первом квартале года, остальные до конца года.