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В трёх плагинах для системы управления контентом WordPress были найдены серьёзные уязвимости. В сумме эти плагины установлены примерно на 400000 сайтов. Плагины называются InfiniteWP, WP Time Capsule и WP Database Reset.

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Самая серьёзная уязвимость располагается в InfiniteWP Client, она позволяет обойти процесс авторизации. Этот плагин установлен более чем на 300000 сайтах. Он предназначается для управления множеством сайтов с единого сервера. Уязвимость позволяет войти в учётную запись администратора без пароля. Дальше можно удалять содержимое сайтов, создавать новые учётные записи, выполнять прочие задачи.

Злоумышленникам нужно знать только имя пользователя необходимого им аккаунта и включить вредоносный код в запрос POST, который отправляется на уязвимый сайт. По данным занимающейся сетевой защитой компании Wordfence, в уязвимости виновата функция, которая позволяет пользователям автоматически входить как администратор без ввода пароля. Обладатели версии InfiniteWP Client 1.9.4.4 и более старых должны обновиться до 1.9.4.5.

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Критическая уязвимость в WP Time Capsule тоже ведёт к обходу процесса авторизации и позволяет входить как администратор. Плагин работает примерно на 20000 сайтов и создан для упрощения резервного копирования данных. Включив строку в запрос POST, злоумышленники могут получить список административных аккаунтов и автоматически войти в первый из них. Уязвимость была закрыта в версии плагина 1.21.16.

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Последние уязвимости в плагине WP Database Reset, который установлен на 80000 сайтов. Одна из них позволит неавторизованным пользователям сбросить любую таблицу в базе данных до первоначального состояния. Это может привести к полной потери данных или сбросу настроек WordPress.

В этом же плагине есть вторая уязвимость, которая даёт любому зарегистрированному пользователю права администратора. Нужно обновить плагин до версии 3.15.

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Пока нет доказательств, что хотя бы одна из этих уязвимостей была использована в реальности.