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На этой неделе компания Microsoft выпустила в канале тестирования «Ранний доступ» очередную версию Windows 10. Сборка получила номер 19546 и немного отстала от расписания. Функциональных новшеств здесь немного, что в последнее время уже привычно.

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Приложение «Калькулятор» получило графический режим работы, для широкой публики он обещан летом. Есть новое приложение Indexer Diagnostics, которое помогает определить проблемы в работе индексатора поиска в Windows.

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Графический режим калькулятора был одним из наиболее популярных запросов в программе Feedback Hub. Он может помочь изучать линейную алгебру и концептуальное понимание математики. Появится возможность добавлять уравнения на графики и добавлять уравнения с переменными, анализировать графики.

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Что касается программы Indexer Diagnostics, она доступна в виде бета-версии в магазине Microsoft Store для любого обладателя Windows 10 1809 и новее.

Сборки в канале «Ранний доступ» только недавно перестали относиться к обновлению 20H1, разработка которого завершена. В ближайшее время в них должно стать больше изменений. Канал «Ранний доступ» больше не привязан к конкретной версии Windows 10, поэтому не всегда понятно, когда ожидать финального варианта новой функциональности.