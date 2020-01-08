Упрощённый китайский стал самым популярным языком в Steam и другие статистические данные за декабрь
Компьютерные игры являются крупным бизнесом на территории Китая. Настолько крупным, что компания Valve недавно объявила о намерении разработать версию своей платформы цифрового распространения игр специально для этой страны. До тех пор китайские пользователи будут довольствоваться тем же самым, что и все остальные смертные. При этом в Steam их больше, чем пользователей из какой-либо другой страны. Об этом стало известно благодаря очередному исследованию.
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На этот раз стало известно, что самым популярным языком на платформе является упрощённый китайский. На нём говорят 37,87% пользователей Steam, по крайней мере говорили и писали в декабре. В ноябре это значение был намного меньше, всего 23,44%. Такое значение тогда дало только второе место. Почему в декабре случился такой наплыв китайцев, сказать трудно.
рекламаВторым по популярности языком Steam является английский, на его долю пришлось 30,43% против 36,83% в ноябре. Можно порадоваться за попадание на пьедестал почёта русского языка, но у него всего 9,36%.
Все остальные статистические данные остаются примерно одинаковыми уже давно. Самой популярной видеокартой является Nvidia GTX 1060, на долю которой приходится 20,3%. Обладателями видеокарт Nvidia являются 80,51% пользователей платформы, 11% у AMD. Наиболее популярными мониторами являются модели с разрешением 1920 x 1080p.
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Как уже писали, в декабре резко уменьшилась популярность Windows 10. Она потеряла 13,14%, в результате чего доля снизилась до 61,9%. Windows 7 набрала 14,57%, доля у неё выросла до 33,04%. Есть подозрение, что все новые китайские пользователи пришли как раз на Windows 10.
рекламаМежду тем, поддержка Windows 7 будет прекращено на 14 января. Быть может, это всего лишь сбой статистики или же временное явление.
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