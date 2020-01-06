Анонсированы следящие за сердцем и апноэ во сне смарт-часы Withings Scanwatch
Компания Withings на выставке электроники в Лас-Вегасе представила самые продвинутые смарт-часы в своей истории. Модель Scanwatch обладает внешним видом классических часов и высокой продолжительностью работы без розетки. При этом у неё есть длинный список функциональных возможностей современных гаджетов. В рекламных буклетах компании смело утверждается, что это самые продвинутые в истории часы с мониторингом состояния здоровья.
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Вот какие возможности здесь имеются:
- Круглосуточное сканирование работы сердца
- Уведомления о неправильном ритме сердца
- Электрокардиограмма
- Распознавание апноэ во сне, впервые в истории смарт-часов
- 30 дней работы без подзарядки
- Измерение показателя усвоения кислорода VO2 Max
- Отслеживание множества видов спорта
- Уведомления
рекламаНа выбор даются чёрные и белые циферблаты. Есть вспомогательный крохотный экран для отображения уведомлений и данных здоровья и фитнеса.
На обратной стороне корпуса Withings Scanwatch содержат набор сенсоров. Среди них датчик сердцебиения и сенсор SpO2, три электрода, альтиметр. Электроды нужны для снятия электрокардиограммы, на что уходит примерно 30 секунд. Ещё часы смогут подсказать, если зафиксирована мерцательная аритмия, что может спасти кому-то жизнь.
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Чтобы фиксировать апноэ во сне, используется датчик насыщенности организма кислородом. На основе его показателей ведётся анализ собранной во сне статистики. Подобные сенсоры в смарт-часах появляются не впервые. Можно назвать модель Fitbit Ionic 2017 года и многочисленные модели Garmin. Новым является сам способ фиксации апноэ, другие производители пока только исследуют такую возможность, но ещё не внедрили её в коммерческих продуктах. Пользователи могут видеть отчёт с информацией о случаях апноэ. В США производитель подал заявку в соответствующую организацию на одобрение работы этого датчика. На получение разрешения могут уйти месяцы. Из этого можно понять, что в продажу часы поступят не завтра.
рекламаДоступны и более традиционные возможности гибридных смарт-часов, вроде подсчёта шагов, отслеживания сна, плавания и т.д. Часы могут работать с Android и iOS, отображая уведомления с устройства на этих платформах.
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Часы привлекательны своим классическим внешним видом, а крохотный экран PMOLED частично отображает сообщения. Внешний вид у этих часов как у премиального продукта. Они покрыты защищённым от царапин сапфировым стеклом и обладают искусно сделанной головкой подзавода, которая на самом деле представляют собой кнопку. Нажав на неё, вы сможете установить будильник или запустить отслеживание активности.
Предлагаются два размера: 38 мм и 42 мм. Их стоимость составляет $250 и $300.
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