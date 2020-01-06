Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Withings на выставке электроники в Лас-Вегасе представила самые продвинутые смарт-часы в своей истории. Модель Scanwatch обладает внешним видом классических часов и высокой продолжительностью работы без розетки. При этом у неё есть длинный список функциональных возможностей современных гаджетов. В рекламных буклетах компании смело утверждается, что это самые продвинутые в истории часы с мониторингом состояния здоровья.

реклама

Вот какие возможности здесь имеются:

Круглосуточное сканирование работы сердца

Уведомления о неправильном ритме сердца

Электрокардиограмма

Распознавание апноэ во сне, впервые в истории смарт-часов

30 дней работы без подзарядки

Измерение показателя усвоения кислорода VO2 Max

Отслеживание множества видов спорта

Уведомления

реклама

На выбор даются чёрные и белые циферблаты. Есть вспомогательный крохотный экран для отображения уведомлений и данных здоровья и фитнеса.

На обратной стороне корпуса Withings Scanwatch содержат набор сенсоров. Среди них датчик сердцебиения и сенсор SpO2, три электрода, альтиметр. Электроды нужны для снятия электрокардиограммы, на что уходит примерно 30 секунд. Ещё часы смогут подсказать, если зафиксирована мерцательная аритмия, что может спасти кому-то жизнь.

реклама

Чтобы фиксировать апноэ во сне, используется датчик насыщенности организма кислородом. На основе его показателей ведётся анализ собранной во сне статистики. Подобные сенсоры в смарт-часах появляются не впервые. Можно назвать модель Fitbit Ionic 2017 года и многочисленные модели Garmin. Новым является сам способ фиксации апноэ, другие производители пока только исследуют такую возможность, но ещё не внедрили её в коммерческих продуктах. Пользователи могут видеть отчёт с информацией о случаях апноэ. В США производитель подал заявку в соответствующую организацию на одобрение работы этого датчика. На получение разрешения могут уйти месяцы. Из этого можно понять, что в продажу часы поступят не завтра.

реклама

Доступны и более традиционные возможности гибридных смарт-часов, вроде подсчёта шагов, отслеживания сна, плавания и т.д. Часы могут работать с Android и iOS, отображая уведомления с устройства на этих платформах.

реклама

Часы привлекательны своим классическим внешним видом, а крохотный экран PMOLED частично отображает сообщения. Внешний вид у этих часов как у премиального продукта. Они покрыты защищённым от царапин сапфировым стеклом и обладают искусно сделанной головкой подзавода, которая на самом деле представляют собой кнопку. Нажав на неё, вы сможете установить будильник или запустить отслеживание активности.

Предлагаются два размера: 38 мм и 42 мм. Их стоимость составляет $250 и $300.