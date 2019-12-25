Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Twitter запретил анимацию в формате PNG для защиты людей с эпилепсией

для раздела Блоги
+
<b>Слив RTX 2080 начался</b> - смотри цену сидя
<b>15Tb SSD</b> Micron уже в продаже, норм размеры и цена
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Социальная сеть Twitter запретила всю анимацию в форматах PNG (APNG). Подобные картинки способны вызвать эпилептические припадки у людей с повышенной светочувствительностью. На сайте был найден баг, который позволяет обойти защиту от автовоспроизведения и в результате пользователи могли публиковать в одном твите множество изображений в этом формате.

реклама

Компания пишет, что хотя с файлами APNG было весело, они не используют настройки автоматического воспроизведения. В результате возможность добавлять их в твиты была убрана.

реклама

В ноябре в США был посвящённый распространению информации об эпилепсии месяц. Фонд эпилепсии тогда обнаружил, что некоторые пользователи Twitter упомянули организацию в сообщениях с яркими и светящимися картинками. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие от подобных изображений на самом деле. Хотя конкретно в этом случае файлы APNG не использовались, в Twitter решили подсуетиться заранее.

В 2017 году человека обвинили в том, что он отправил страдающему от эпилепсии журналисту твит с файлом GIF. Эпилептический припадок длился 8 минут и последствия сохранялись в течении нескольких месяцев.

реклама

Вряд ли пользователи будут сильно расстроены решением Twitter, поскольку большинство пользуются анимацией в формате GIT. Кроме того, ранее загруженные файлы APNG останутся на своих местах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

твиттер
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровая индустрия: итоги 2019 года — специальные номинации
6
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
61
Обзор корпуса AeroCool Shard
21
Обзор игровой периферии MSI: мышь Clutch GM30, клавиатура Vigor GK50 и гарнитура Immerse GH50
17
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Star Wars Jedi: Fallen Order
8
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
55
Обзор и тестирование видеокарты Zotac Gaming GeForce RTX 2080 Super AMP Extreme (ZT-T20820B-10P)
12
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
51
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
105
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M (GU502G)
2

Интересные материалы

Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
15 декабря 2019 70
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT 4 ГБ: новый лидер бюджетного сегмента?
19 декабря 2019 105
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
25 декабря 2019 61
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
20 декабря 2019 51
Core i5-9400F VS Ryzen 7 2700 в связке с GeForce RTX 2060: тестирование в 1080p и 1440p
22 декабря 2019 55
Pentium G5400 VS Athlon 200GE в связке с GeForce GTX 1660: тестирование в 1080p и 1440p
18 декабря 2019 67

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай массово переходит на собственную ОС Unity, отказываясь от Windows 10 от Microsoft
151
В драйвере NVIDIA найдена критическая уязвимость - затронуты все версии Windows 7 и Windows 10
21
10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core 10-го поколения продемонстрировал свои возможности в 3DMark 11
116
Глава NVIDIA считает, что видеокарты AMD в новых консолях будут менее производительны, чем RTX 2080
72
Производительности GeForce RTX 2080 Ti не хватает для комфортного прохождения Detroit Become Human в разрешении 4K
60
Новый процессор Ampere получит 80 ядер и будет конкурировать с серверными решениями от AMD
33
В России прошли первые учения по изоляции Рунета
52
Intel готовит революцию в сфере охлаждения ноутбуков
12
Microsoft отказалась ещё от одного продукта – голосовой помощник Cortana отключён
20
Сотрудник канадского представительства AMD решил провести розыгрыш сувениров среди соотечественников
6
AMD Ryzen Threadripper 3970X оказался быстрее Intel Core i9-10980XE даже при вдвое пониженном энергопотреблении
35
Недорогая скоростная память DDR4 G.Skill 32 ГБ с частотой 3600 МГц и CAS 16-19-19-39 появилась в сети
26
Gigabyte засветила названия материнских плат на базе чипсетов Intel серии 4хх
33
Вместо Galaxy S11 выйдет Galaxy S20
2
Состоялся релиз фанатского мода Chernobyl для Left 4 Dead 2
3
Среди пользователей растёт массовое недовольство в связи с быстрым старением аккумулятора в iPhone X
30
Bungie объяснила, почему перевезла Destiny 2 в Steam, а не в Epic Games Store
7
Ноутбук с NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q быстрее и мощнее Xbox Scarlett и PlayStation 5, заявил Jensen
42
Благодаря «Ведьмаку» за десять лет акции CD Projekt выросли на 21 000 %
17
Успех AMD в игровом сегменте толкает курс акций вверх
5

Популярные статьи

Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Red Dead Redemption 2
61
Изучаем все за и против покупки нового компьютера в конце 2019 года
52
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Доработка корпуса Be quiet Dark Base 900
56
Использование песочницы Windows 10 для безопасного и приватного серфинга в интернете
10
Обзор корпуса AeroCool Shard
21
Топ-10 смартфонов 2019 года до 200 евро с AliExpress
2
Игровая индустрия: итоги 2019 года — специальные номинации
6
Топ самых инновационных смартфонов 2019 года
3
Топ-5 смартфонов BBK Electronics (OnePlus / vivo / OPPO) 2019 года с AliExpress
1

Сейчас обсуждают

RD_tech
21:55
Странно почему 1500Х не взяли - у него и кэш сильно больше и стоит подешевле. Ну и производительнее само собой
Core i3-9100F VS Ryzen 5 2500Х в связке с GeForce GTX 1660 Ti: тестирование в 1080p и 1440p
carsar1
21:53
мне 50 норм, хотя и к 75-100 дюймам бы адаптировался без проблем. Но ценники высоковаты.
Asus выпустила игровой монитор VG279QM с высокой частотой 280 Гц и откликом 1 мс GTG по цене $475
LordTornado
21:46
Даже не знаю, какую игру выпустят раньше: Star Citizen или Half Life 3 ...
Свежий эпический трейлер одиночной кампании Star Citizen
Артём Стрельников
21:45
опять этот биомусор говностатьи пишет
AMD Ryzen Threadripper 3970X оказался быстрее Intel Core i9-10980XE даже при вдвое пониженном энергопотреблении
Сверхчеловек
21:38
Мне от Doom 2016 года так еще не отойти, от этой беготни с мыльной жопой, а тут еще и Сэма выкатывают.
Похоже, Serious Sam 4 выйдет уже в наступающем году
korn87
21:33
море...
Asus выпустила игровой монитор VG279QM с высокой частотой 280 Гц и откликом 1 мс GTG по цене $475
Сильвестр с талоном
21:30
Нафиг это фулхд, я все выбрать не мог 27" 2к 144 ips или 27" 4к 60 ips, в итоге взял первый вариант, всё-таки пока мало мощности у видеокарт для 4к, да и 144 хотелось пощупать... Вроде норм, гораздо л...
Asus выпустила игровой монитор VG279QM с высокой частотой 280 Гц и откликом 1 мс GTG по цене $475
RangerXP
21:29
По тизеру представляется нечто среднее между Mass Effect и Dead Space. Но мы то знаем, что будет космосимулятор.
Свежий эпический трейлер одиночной кампании Star Citizen
ZrZ
21:29
"Карта к примеру ест 285 Вт, а софт показывает мене 200. 285 Вт относится к SAPPHIRE NITRO+ RX 5700 XT Special Edition," Бан бы таким как ты на пару неделек выписывать, чтобы не повадно было хуцпу г...
AMD Ryzen Threadripper 3970X оказался быстрее Intel Core i9-10980XE даже при вдвое пониженном энергопотреблении
Руслан Самолетов
21:27
Опять диванные эксперты :) Попробуй взглянуть чуть шире: 1) Никаких гарантий что продажи значительно увеличатся. 2) Никаких колоссальных потерь нет, т.к. рынок РФ это капля в море для зарубежного изда...
AMD может окончательно решить проблему пиратских игр на ПК, благодаря интегрированной в процессоры системе AMD Secure
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем