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Социальная сеть Twitter запретила всю анимацию в форматах PNG (APNG). Подобные картинки способны вызвать эпилептические припадки у людей с повышенной светочувствительностью. На сайте был найден баг, который позволяет обойти защиту от автовоспроизведения и в результате пользователи могли публиковать в одном твите множество изображений в этом формате.

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Компания пишет, что хотя с файлами APNG было весело, они не используют настройки автоматического воспроизведения. В результате возможность добавлять их в твиты была убрана.

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В ноябре в США был посвящённый распространению информации об эпилепсии месяц. Фонд эпилепсии тогда обнаружил, что некоторые пользователи Twitter упомянули организацию в сообщениях с яркими и светящимися картинками. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие от подобных изображений на самом деле. Хотя конкретно в этом случае файлы APNG не использовались, в Twitter решили подсуетиться заранее.

В 2017 году человека обвинили в том, что он отправил страдающему от эпилепсии журналисту твит с файлом GIF. Эпилептический припадок длился 8 минут и последствия сохранялись в течении нескольких месяцев.

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Вряд ли пользователи будут сильно расстроены решением Twitter, поскольку большинство пользуются анимацией в формате GIT. Кроме того, ранее загруженные файлы APNG останутся на своих местах.