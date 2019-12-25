Twitter запретил анимацию в формате PNG для защиты людей с эпилепсией
Социальная сеть Twitter запретила всю анимацию в форматах PNG (APNG). Подобные картинки способны вызвать эпилептические припадки у людей с повышенной светочувствительностью. На сайте был найден баг, который позволяет обойти защиту от автовоспроизведения и в результате пользователи могли публиковать в одном твите множество изображений в этом формате.
рекламаКомпания пишет, что хотя с файлами APNG было весело, они не используют настройки автоматического воспроизведения. В результате возможность добавлять их в твиты была убрана.
рекламаВ ноябре в США был посвящённый распространению информации об эпилепсии месяц. Фонд эпилепсии тогда обнаружил, что некоторые пользователи Twitter упомянули организацию в сообщениях с яркими и светящимися картинками. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие от подобных изображений на самом деле. Хотя конкретно в этом случае файлы APNG не использовались, в Twitter решили подсуетиться заранее.
В 2017 году человека обвинили в том, что он отправил страдающему от эпилепсии журналисту твит с файлом GIF. Эпилептический припадок длился 8 минут и последствия сохранялись в течении нескольких месяцев.
рекламаВряд ли пользователи будут сильно расстроены решением Twitter, поскольку большинство пользуются анимацией в формате GIT. Кроме того, ранее загруженные файлы APNG останутся на своих местах.
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