Samsung Galaxy Fold 2 получит экран из настоящего стекла и будет стоить менее $1000
Пользователь под ником Ice Universe в Твиттере опубликовал информацию, которая касается гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold следующего поколения. Этот аппарат должен открываться и закрываться по горизонтальной оси, как Motorola Razr. Раньше уже сообщали и теперь подтверждается, что будет использоваться сверхтонкий слой стекла вместо пластиковых экранов, как на других устройствах. В результате экран будет выглядеть более плоским. В прошлом месяце сообщалось, что Samsung заключила долгосрочный контракт с компанией DoInsys для производства подобного стекла. Ранее в декабре писали, что Samsung зарегистрировала в Евросоюзе три торговые марки: Samsung Ultra Thin Glass, Samsung UTG, UTG.
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Появление Galaxy Fold 2 ожидается наряду с линейкой Galaxy S11 18 февраля. В отличие от намного более крупного аппарата первого поколения, который раскрывается по вертикальной оси и превращается в планшет с экраном 7,3 дюйма, новый смартфон будет годиться для ношения в кармане, после чего его можно будет раскрывать. Были слухи, что при раскрытии размер аппарата становится 6,7 дюйма, а наверху есть отверстие для селфи-камеры. Ещё будет внешний экран для отображения уведомлений, информации о входящих звонках, времени, даты и погоды. Стоимость устройства должна составить менее $1000, что будет значительным преимуществом над Motorola Razr. Именно два этих аппарата должны стать основными конкурентами друг друга.
рекламаСмартфон Motorola в США стоит $1500 и продаётся только у оператора мобильной связи Verizon. Между 2004 и 2008 годами смартфон с аналогичным названием продали в количестве более 130 млн. экземпляров. Недавно сообщалось, что начало продаж нового смартфона Motorola перенесено с 9 января на неопределённый срок из-за высокого спроса.
Кроме улучшенного экрана новый смартфон Samsung должен получить более совершенные петли. Это позволит закрывать две стороны, не оставляя зазора для грязи и пыли. Несмотря на уменьшение стоимости, аппарат должен получить флагманские спецификации. Тут ожидается процессор Snapdragon 865, 12 Гб оперативной памяти и хранилище 256 Гб. Пока неизвестно, какие будут камеры, зато можно рассчитывать на Android 10 и оболочку One UI 2.1, а также на стандарт связи 5G. Внутри корпуса будут две батареи, ёмкость одной из которых составит 900 мАч. Также будет поддерживаться быстрая зарядка Samsung мощностью 45 Вт.
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