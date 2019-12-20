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Новый год начнется уже менее чем через 2 недели, потом один с другим пойдут анонсы новых смартфонов, а дальше они поступят на прилавки магазинов. Все любят читать и фантазировать о покупке дорогостоящих флагманов, но в реальности берут аппараты по значительно более умеренным ценам. У большинства читателей никогда не будет смартфона на процессоре Snapdragon 865, а вот модели на Snapdragon 765 смогут позволить себе больше людей.

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Им тоже может быть небезынтересно узнать, насколько быстрый этот процессор. Помочь в этом могут тесты неизвестного пока смартфона Sony Xperia. Аппарат фигурирует в бенчмарке Geekbench под номером K8220. В одноядерном тестировании он набрал 465 баллов, в многоядерном 1757 баллов. Нигде не говорится, что этот смартфон будет называться Xperia, но до сих пор все аппараты Sony назывались именно так.

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Процессор тоже не указан напрямую, но он такой же, как в смартфоне Oppo Reno 3 Pro. Про последний уже подтвердили, что он будет работать на Snapdragon 765. Это первый раз, когда удаётся увидеть вычислительную мощь данной модели, где есть встроенная поддержка сетей 5G.

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Как видим, результаты далеко не рекордные, но более чем неплохие. Вместе с объёмом оперативной памяти 8 Гб можно предположить, что аппарат будет достаточно быстр для современных сценариев применения, в том числе игр. Ещё важна оптимизация со стороны конкретных производителей, поэтому невозможно сказать, что на других смартфонах этот процессор покажет такие же результаты. Пока похоже на то, что скорость у него на уровне флагманского смартфона на Snapdragon 845 2018 года.