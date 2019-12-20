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Оказывается, не нужно быть китайским производителем смартфонов, которого лишили доступа к сервисам Google и магазину приложений Play Store, чтобы начать разрабатывать собственную операционную систему. Можно быть самой крупной социальной сетью мира со штаб-квартирой в США, контролируя персональные данные, подслушивая и подсматривая за миллиардами пользователей. Речь идёт о Huawei и Facebook.

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Китайский производитель не особо сильно переживает из-за отсутствия доступа к американским комплектующим. Компания увеличила продажи смартфонов по сравнению с прошлым годом и ещё сильнее оторвалась от Apple. Тем временем, Facebook строит новый кампус, где будет заниматься разработкой аппаратных компонентов. Чтобы этим компонентам было на чём работать, компания разрабатывает свою операционную систему вместо Android. Генеральным менеджером отделения операционных систем был назначен Марк Луковски. В своё время он работал в Microsoft и занимался созданием Windows NT. Также Facebook хочет создавать свои процессоры и очередного виртуального помощника. Нынешний умный дисплей Facebook под названием Portal работает с ассистентом Amazon Alexa.

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Facebook продолжит предлагать приложения для Android, но главное здесь не в этом. Речь идёт об отсутствии доверия к Google. Доверия со стороны компании, которая сама регулярно выставляют на всеобщее обозрение данные сотен миллионов пользователей. Новость о последнем таком случае появилась только сегодня . За это её неоднократно штрафовали на суммы вроде $5 млрд. Таким образом, Facebook хочет разрабатывать всё самостоятельно.

Кроме того, в случае появления разногласий между Facebook и Google могут возникнуть проблемы с работой различных продуктов Facebook. В частности, компания беспокоится о разрабатываемых очках дополненной реальности.

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До сих пор Facebook не доказала, что может производить популярные устройства. Продажи наголовных устройств виртуальной реальности Oculus VR не слишком высокие. В настоящее время ведутся переговоры о покупке компании Cirrus Logic, которая среди прочего производит цифровые сигнальные аудиочипы для Apple и капитализация у неё почти $4,7 млрд.