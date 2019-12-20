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Qualcomm в последний момент могла решить отказаться от Samsung при производстве Snapdragon 865

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Компания Qualcomm разрабатывают мобильные процессоры Snapdragon, но реальным их производством занимаются другие фирмы. Например, Snapdragon 855 и 855 + произведены тайваньской компанией TSMC на техпроцессе 7 нм. Ожидалось, что производством чипов Snapdragon 865 займётся Samsung на этом же техпроцессе. Возможно, планы изменились. Южнокорейские средства массовой информации сообщают, что Qualcomm решила отдать это дело TSMC. Официально это пока не подтверждено.

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В отличие от TSMC, Samsung тоже занимается разработкой и производством собственных мобильных процессоров. Qualcomm может опасаться, что Samsung позаимствует элементы дизайна своих передовых чипов Snapdragon для применения в собственных системах на чипах. Тем более что вокруг мобильных процессоров Samsung Exynos в последнее время происходят странные телодвижения. Обычно флагманские смартфоны Samsung во всех странах мира работали на чипах Exynos, за исключением США, Японии и Китая. Теперь сообщается, что в Galaxy S11 будет применяться Snapdragon 865 во всех странах, кроме Европы. В Samsung считают, что её процессор Exynos 990 уступает в производительности Snapdragon 865. Это неудивительно, поскольку последний работает на самых передовых ядрах Cortex-A77, тогда как чип Samsung довольствуется Cortex-A76.

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Что касается новых процессов Snapdragon 765 и Snapdragon 765G более низкого уровня, их Qualcomm всё же не побоится отдать на производство Samsung. В следующем году от TSMC и Samsung ожидают перехода на техпроцесс 5 нм. Возможно, на этом техпроцессе будет производиться чип Apple A14 Bionic для следующего поколения iPhone.

Была информация, что в ноябре Samsung прекратила разработку и производство своих кастомных ядер Mongoose. Вместо этого она собирается сконцентрироваться на графических процессорах и блоке нейронных вычислений для работы алгоритмов ИИ. В данный момент Samsung для обработки графики использует ARM Mali GPU.

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