Бесплатный антивирус Microsoft будет обновляться и после прекращения поддержки Windows 7
Уже через месяц поддержка операционной системы Windows 7 будет прекращена. Это означает, что она перестанет получать обновления безопасности и все найденные уязвимости останутся открытыми.
рекламаРанее в этом месяце был опубликован документ, согласно которому будет также прекращена поддержка антивируса Microsoft Security Essentials. Причём даже для тех, кто заплатит за поддержку Windows 7. Это бесплатный антивирус, который можно установить в систему Windows 7.
рекламаСогласно собственному форуму Microsoft, Security Essentials всё же будет и дальше получать обновления антивирусных баз данных. Правда, обновлений функциональности для него выпускаться не будет. В таком случае рано или поздно придётся переходить на более современные приложения.
Microsoft по традиции рекомендует пользователям обновиться с Windows 7 до Windows 10. Там антивирусное приложение встроено прямо в систему. Защитник Windows является продолжателем дела Microsoft Security Essentials и содержит в себе ряд дополнительных инструментов безопасности. В их число входит защита от приложений-вымогателей и облачный анализ файлов.
рекламаПоследние обновления для выпущенной в 2009 году операционной системы появятся 14 января.
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