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После нескольких недель обещаний компания Microsoft в понедельник представила в канале тестирования «Ранний доступ» предварительную сборку Windows 10 Insider Preview под номером 19536. Это первая сборка версии Windows 10 vNext. Так называется сейчас крупное обновление, которое последует за выходящим будущей весной Windows 10 20H1 (может быть). Предположительно, оно может называться 20H2, если Microsoft не превратит обновление в сервис-пак, как это случилось нынешней осенью с версией 19H2. Или же это может быть версия 21H1 и тогда мы увидим финальный вариант только через полтора года.

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В будущем канал «Ранний доступ» будет относиться к rs_prerelease, то есть это будет ветвь активной разработки. Это означает, что функциональность отсюда может появиться в следующем обновлении или после него. Новые функции из этого канала могут выпускаться как в полноценных сборках, так и в сервис-паках.

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В этой сборке наконец появились долгожданные новшества. Microsoft продолжает работать над тем, чтобы проще было увидеть опциональные обновления и установить их. Кроме драйверов это относится к ежемесячным не связанным с безопасностью обновлениям и крупным обновлениям. Когда обнаружены опциональные обновления, их можно увидеть в центре обновления Windows.

Что касается драйверов, больше не нужно открывать диспетчер задач для конкретного устройства. Центр обновления будет ставить их автоматически, что многих наверняка разозлит.

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Ещё одно новшество связано с корейской версией Windows и для нас интереса не представляет. В отличие от семейных опций. Здесь можно ставить лимит времени на работу с компьютером, фильтры контента, сделать так, чтобы дети спрашивали разрешения, прежде чем купить что-то в интернете. Есть доступ к общему семейному календарю, OneNote и подписке на Office 365 Home.

Хотя для этой сборки не выпущен образ ISO, некоторые инсайдеры при сбросе настроек компьютера в процессе установки могут увидеть экран, где спрашивается, кто будет пользоваться устройством. Если выбрать членов семьи, будет выполнена настройка для них.

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Также в этой сборке исправлено множество незначительных багов и есть несколько давно известных проблем. Например, в приложении «Параметры» в разделе Конфиденциальность > Документы не отображается иконка, а только пустой прямоугольник. Остальные неполадки давно известны.

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Также добавим, что канала тестирования Skip Ahead больше нет.