Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга

В четверг, 30 июля, создатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров попал в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, о чём сказано на сайте данного ведомства. Это не стало сюрпризом, поскольку днём ранее ФСБ предъявила Дурову обвинение в содействии терроризму.

В качестве официальной причины этого обвинения назвали работу в Telegram чат-бота «Дайвинчик/Leo», находящегося в реестре запрещённой информации. По словам представителей государственных органов, посредством этого чат-бота российских подростков вовлекали в террористическую деятельность.

Изображение: EASTNEWS/AFP

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Также было сказано, что администрация Telegram отказалась удалить ряд чатов и каналов, применяющихся спецслужбами враждебных государств.

Попавшие в список террористов и экстремистов граждане лишаются возможности общаться со средствами массовой информации, публиковаться в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, за исключением случаев возмещения ущерба, выплаты налогов и получения зарплаты.