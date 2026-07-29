Обнаруженные на участке Гаджи10 в Восточной Туркане следы рассказывают об анатомии, размерах тела, движениях и поведении ранних родственников человека

Найденные рядом с древним озером на севере Кении окаменелые следы возрастом 1,43 млн лет запечатлели несколько крупных гоминидов, которые могли принадлежать к одной социальной группе. Следы нашли на участке Гаджи10 в Восточной Туркане, и на их основе исследователи пытаются получить информацию относительно анатомии, размеров тела, движений и поведения ранних родственников человека. Рост некоторых из особей мог составлять 1,8 м, чего не ожидали от вида Paranthropus boisei. Не исключено, что на самом деле следы оставили представители вида Homo erectus.

Информация об этой находке была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследование было проведено Кевином Хаталой из Чатемского университета и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

Изображение: Кей Беренсмейер / Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка

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Следы нашли в пределах формации Кооби-Фора, одного из важнейших регионов мира для изучения эволюции человека. Впервые об этом месте стало известно в 1978 году, а новые отпечатки нашли в рамках раскопок 2016 и 2023 годов. К настоящему моменту задокументированы следы 21 гоминида, в том числе оставленные восемью особями пять непрерывных дорожек.

Следы в своё время были оставлены на свежем иле под слоем воды толщиной от 2 до 10 см. Затем в них попал мелкий песок, что позволило сохранить форму следов, которые оказались под более поздними осадками. Также найдены 146 следов животных, в число которых вошли отпечатки лап бегемотов, полорогих, птиц и лошадиных.

Исследователи создали трёхмерные модели найденных отпечатков, чтобы сравнить их со следами из Восточной Африки, древними человеческими следами из других регионов и сотнями экспериментально полученных следов современных людей. Был обнаружен более плоский свод стопы и движение от пятки к носку, отличающееся от движения современных людей. Большие пальцы также были расположены дальше от остальной части стопы, чем это типично для современных людей. В некоторых следах угол между большим пальцем и стопой достигал почти 40 градусов.

Изображение: К.Г. Хатала и др., 2026

Подобные характеристики схожи с другими отпечатками из Восточной Турканы, ранее приписываемыми Paranthropus boisei. Они также имеют общие черты с отпечатками из Лаетоли возрастом 3,66 млн лет, обычно ассоциируемыми с Australopithecus afarensis.

Согласно расчётам, семь особей имели рост примерно от 1,31 до 1,81 м и вес от 39,8 до 74,6 кг. Это больше, чем ранее опубликованное среднее значение для P. boisei. Если же брать за основу для расчётов пропорции Homo erectus, получается рост примерно 1,55–1,81 м и масса 55–79,6 кг.

Таким образом, исследователи приходят к выводу, что некоторые гоминины раннего плейстоцена в северной Кении были значительно крупнее среднего размера.