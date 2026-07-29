Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Найденные в Кении отпечатки ног возрастом примерно 1,43 млн лет говорят о крупных гоминидах
Обнаруженные на участке Гаджи10 в Восточной Туркане следы рассказывают об анатомии, размерах тела, движениях и поведении ранних родственников человека
реклама

Найденные рядом с древним озером на севере Кении окаменелые следы возрастом 1,43 млн лет запечатлели несколько крупных гоминидов, которые могли принадлежать к одной социальной группе. Следы нашли на участке Гаджи10 в Восточной Туркане, и на их основе исследователи пытаются получить информацию относительно анатомии, размеров тела, движений и поведения ранних родственников человека. Рост некоторых из особей мог составлять 1,8 м, чего не ожидали от вида Paranthropus boisei. Не исключено, что на самом деле следы оставили представители вида Homo erectus.

Информация об этой находке была опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Исследование было проведено Кевином Хаталой из Чатемского университета и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка.

Изображение: Кей Беренсмейер / Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка

реклама

Следы нашли в пределах формации Кооби-Фора, одного из важнейших регионов мира для изучения эволюции человека. Впервые об этом месте стало известно в 1978 году, а новые отпечатки нашли в рамках раскопок 2016 и 2023 годов. К настоящему моменту задокументированы следы 21 гоминида, в том числе оставленные восемью особями пять непрерывных дорожек.

Следы в своё время были оставлены на свежем иле под слоем воды толщиной от 2 до 10 см. Затем в них попал мелкий песок, что позволило сохранить форму следов, которые оказались под более поздними осадками. Также найдены 146 следов животных, в число которых вошли отпечатки лап бегемотов, полорогих, птиц и лошадиных.

Исследователи создали трёхмерные модели найденных отпечатков, чтобы сравнить их со следами из Восточной Африки, древними человеческими следами из других регионов и сотнями экспериментально полученных следов современных людей. Был обнаружен более плоский свод стопы и движение от пятки к носку, отличающееся от движения современных людей. Большие пальцы также были расположены дальше от остальной части стопы, чем это типично для современных людей. В некоторых следах угол между большим пальцем и стопой достигал почти 40 градусов.

Изображение: К.Г. Хатала и др., 2026

Подобные характеристики схожи с другими отпечатками из Восточной Турканы, ранее приписываемыми Paranthropus boisei. Они также имеют общие черты с отпечатками из Лаетоли возрастом 3,66 млн лет, обычно ассоциируемыми с Australopithecus afarensis.

Согласно расчётам, семь особей имели рост примерно от 1,31 до 1,81 м и вес от 39,8 до 74,6 кг. Это больше, чем ранее опубликованное среднее значение для P. boisei. Если же брать за основу для расчётов пропорции Homo erectus, получается рост примерно 1,55–1,81 м и масса 55–79,6 кг.

Таким образом, исследователи приходят к выводу, что некоторые гоминины раннего плейстоцена в северной Кении были значительно крупнее среднего размера.

#археология #африка #раскопки #кения
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
На базе легендарного Ан-2 создали самолет «Русская Арктика» с дальностью полета 1700 км
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
В России изготовлена четвёртая серийная газовая турбина большой мощности ГТД-110М
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Невыпущенный 8-ядерный процессор Intel Core i9-14901KE протестировали с разгоном до 7,4 ГГц
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Франция применила новый гигантский транспортный самолёт Airbus для борьбы с лесными пожарами
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Энтузиаст собрал игровой ПК без компонентов Intel, AMD и Nvidia с видеокартой LX 7G100
Стартап из США привлёк 470 миллионов долларов на разработку миниатюрных реакторов для военных

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter