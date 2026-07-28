Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
CAPCOM отчиталась о продаже более 8 млн экземпляров игры Resident Evil Requiem
Другими успешными играми японского производителя стали PRAGMATA и Devil May Cry 5
реклама

Компания CAPCOM поделилась результатами очередного квартала, рассказав о рекордных продажах игры Resident Evil Requiem, которые превысили 8 млн копий. Чистая выручка компании за три месяца составила $430,1 млн, что дало рост на 54,7% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль выросла на 66,9% до уровня $250,7 млн.

Чистая прибыль для материнской компании увеличилась на 69,2% до $178,1 млн. Прогноз на весь год по-прежнему составляет $1,28 млрд чистой выручки и $507 млн операционной прибыли.

реклама

Продажи игр из каталога равны 21,26 млн экземпляров по сравнению с показателями 13,36 млн годом ранее. Продажи цифрового контента почти удвоились, составив 23,81 млн против 14,16 млн экземпляров. Игра PRAGMATA продалась тиражом более 2,5 млн экземпляров, что для новинки является очень хорошим результатом. Дополняют картину игры Resident Evil 4 и Resident Evil 2, которых к настоящему моменту продано 16 млн и 19,7 млн экземпляров соответственно.

Изображение: wccftech.com

Выпущенная в 2019 году игра Devil May Cry 5 разошлась тиражом 14 млн копий, в том числе за счёт появления на консоли Nintendo Switch 2. Точные показатели продаж игр серии Monster Hunter названы не были.

На подходе у CAPCOM выходящая через месяц Onimusha: Way of the Sword. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen выпустят в октябре, релиз Monster Hunter Wilds: Ascendance и Resident Evil Veronica запланирован на 2027 год.

#игры #видеоигры #capcom #resident evil
Источник: wccftech.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
Qualcomm раскрыла характеристики чипа Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro с ИИ-апскейлингом
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Wccftech: цены видеокарт Nvidia и AMD в Китае резко выросли на фоне дальнейшего ухудшения ситуации
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Minecraft впервые за 17 лет повысил системные требования: игрокам это будет стоить $350-$500
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Первый российский арктический стометровый теплоход «Виктор Астафьев» начал ходовые испытания
Портативный МРТ на 3D-принтере обошелся в $70 000 — это 7% начальной цены обычного аппарата
Археологи обнаружили богато украшенную могилу девушки на 1300-летнем кладбище в России
В RTX 5080 INFINITY от GIGABYTE используется нестандартная плата с большим вырезом для вентилятора
Немецкий производитель аккумуляторов Varta подал заявление о банкротстве
Mechrevo запускает новый игровой ноутбук на Ryzen 5 7640H с RTX 3050 и 15,6-дюймовым IPS-экраном

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter