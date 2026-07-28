Другими успешными играми японского производителя стали PRAGMATA и Devil May Cry 5

Компания CAPCOM поделилась результатами очередного квартала, рассказав о рекордных продажах игры Resident Evil Requiem, которые превысили 8 млн копий. Чистая выручка компании за три месяца составила $430,1 млн, что дало рост на 54,7% по сравнению с показателем годичной давности. Операционная прибыль выросла на 66,9% до уровня $250,7 млн.

Чистая прибыль для материнской компании увеличилась на 69,2% до $178,1 млн. Прогноз на весь год по-прежнему составляет $1,28 млрд чистой выручки и $507 млн операционной прибыли.

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Продажи игр из каталога равны 21,26 млн экземпляров по сравнению с показателями 13,36 млн годом ранее. Продажи цифрового контента почти удвоились, составив 23,81 млн против 14,16 млн экземпляров. Игра PRAGMATA продалась тиражом более 2,5 млн экземпляров, что для новинки является очень хорошим результатом. Дополняют картину игры Resident Evil 4 и Resident Evil 2, которых к настоящему моменту продано 16 млн и 19,7 млн экземпляров соответственно.

Изображение: wccftech.com

Выпущенная в 2019 году игра Devil May Cry 5 разошлась тиражом 14 млн копий, в том числе за счёт появления на консоли Nintendo Switch 2. Точные показатели продаж игр серии Monster Hunter названы не были.

На подходе у CAPCOM выходящая через месяц Onimusha: Way of the Sword. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen выпустят в октябре, релиз Monster Hunter Wilds: Ascendance и Resident Evil Veronica запланирован на 2027 год.