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«Лаборатория Касперского»: фишинг на macOS распространён больше по сравнению с Windows
Соотношение пострадавших пользователей составляет 12% против 9%
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Операционная система Apple macOS исторически считается значительно более безопасной по сравнению с Windows, но представители «Лаборатории Касперского» решили опровергнуть это мнение. Исследование показало, что обладатели компьютеров производства Apple сталкиваются с проблемами конфиденциальности, кражами информации, фишингом и мошенничеством чаще, чем у владельцев Windows-компьютеров.

Был проведён опрос, согласно результатам которого за минувший год 12% пользователей системы macOS стали целями фишинга, по сравнению с 9% пользователей на Windows. С мошенничеством столкнулись 16% обладателей компьютеров Apple против 13% владельцев Windows-компьютеров. Проблемы с конфиденциальностью были у 11% пользователей macOS и у 8% пользователей Windows, тогда как персональные данные украли у 12% владельцев ПК Apple и 7% пользователей Windows.

Изображение: Gemini

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Это объясняется не только технологическими, но и психологическими факторами. Обладатели Windows-компьютеров больше внимания уделяют вопросам информационной безопасности и чаще применяют вспомогательные меры защиты. Не открывают сомнительные письма и не переходят по подозрительным ссылкам 62% пользователей Windows против 51% пользователей macOS. Программы для защиты устанавливают 42% против 35% пользователей, разные пароли для разных учётных записей создают 38% пользователей Windows против 35% пользователей macOS. Сложные пароли выбирают 52% против 45%, многофакторную аутентификацию применяют 51% против 46%.

Таким образом, мнение о том, что компьютеры Apple не интересуют злоумышленников по причине ограниченности аудитории, можно считать устаревшим. Используемые мошенниками методы в настоящее время могут одинаково затрагивать пользователей разных платформ.

#apple #windows #безопасность #компьютеры #фишинг #macos
Источник: hi-tech.mail.ru
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