За прошедшую неделю уже зафиксировано падение на 16,2%

Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своём Telegram-канале прокомментировал состояние автомобильного рынка в России. По его мнению, июль может продемонстрировать падение продаж по сравнению с июнем, за который в стране было реализовано 116,3 тысячи новых легковых автомобилей.

Изображение: ChatGPT

Подтверждением этому стала первая полная неделя месяца, когда продажи уменьшились на 16,2% по сравнению с предыдущей неделей. На прошлой неделе падение составило ещё 3%, но если сравнивать с этой же неделей прошлого года, зафиксирован рост продаж на 3%. Подобный спрос эксперты называют средним, и статистика сейчас не демонстрирует тенденций к заметному росту или падению. По итогам года прогноз уровня продаж остаётся на уровне 1,3–1,35 млн экземпляров.

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Если говорить о лёгких коммерческих автомобилях, на прошлой неделе было продано 1247 экземпляров, что дало спад на 6,8%, а по сравнению с показателем годичной давности падение составило 17,3%. Грузовых автомобилей за неделю было продано 944, что хуже показателя недельной давности на 6,5%, но лучше на 2,7% по сравнению с прошлым годом.