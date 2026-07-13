До релиза нового поколения аппаратов Google остаётся около месяца

По мере приближения летнего релиза новых смартфонов от Google появляются утечки информации о них. Анонс состоится 12 августа в Нью-Йорке. На этот раз в фокусе внимания оказался зелёный вариант складного смартфона Pixel 11 Pro Fold.

Инсайдер Mystic Leaks поделился изображениями в Telegram, показав цветовой вариант, который также ожидается у моделей Pixel 11 Pro и Pixel 11 Pro XL. Дизайн остался по большей части неизменным, не считая блока камер. На этот раз они располагаются по всей ширине корпуса. Вспышка прежде не входила в состав блока камеры, но теперь это изменилось.

Изображение: Mystic Leaks

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Сам модуль получил более квадратную форму вместо прежней прямоугольной. На задней панели находится едва видимый золотистый оттенок логотипа «G».

Были предположения о том, что смартфон получит светодиодную подсветку Pixel Glow, которую Google внедряет во всё большее число своих продуктов. В начале года подсветка появилась на колонке Google Home, но здесь её пока не видно.