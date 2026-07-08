Представители компании говорят о ротации персонала и обещают не увольнять сотрудников

Издание РБК со ссылкой на свой источник рассказало о состоявшейся встрече руководства и сотрудников маркетплейса «Яндекс.Маркет». Речь на этой встрече шла о планах по сокращению персонала и бюджета. Представитель компании отрицает эту новость, говоря о сохранении годового бюджета. Он утверждает, что речь идёт о пересмотре структуры команд, что призвано сосредоточить главное внимание на ключевых проектах.

Компания собирается отказаться от непрофильных проектов и избавиться от повторяющихся функций. Планируется направить средства на привлечение продавцов за счёт более выгодных условий и специальных предложений для покупателей, что является главным в работе магазина. Планируемые изменения могут коснуться 15% персонала «Маркета», что станет частью долгосрочного проекта с целью увеличения эффективности маркетплейса.

Изображение: ChatGPT

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«Яндекс» собирается продолжать вкладываться в основные направления развития. Также компания уделяет пристальное внимание подразделению транзакционного искусственного интеллекта, развивая покупки товаров и услуг посредством Алисы AI.

В «Яндексе» в первом квартале 2026 года работали 92 000 человек, тогда как в последнем квартале минувшего года их было свыше 95 000. Сколько из них заняты в «Яндекс.Маркете», не уточняется.