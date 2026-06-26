Контролировать действия искусственного интеллекта будет находящийся в кабине водитель

Министерство транспорта России постепенно увеличивает список регионов с разрешением на использование беспилотных трамваев. Первыми два года назад стали Москва и Санкт-Петербург, теперь к ним присоединятся Свердловская и Нижегородская области. Пока трамваи нельзя назвать полностью беспилотными, поскольку за действием автоматизированных систем будет следить водитель-испытатель.

Столичные власти выразили готовность делиться с регионами накопленным опытом, заранее предупреждая о возможных сложностях. По мнению экспертов, для проверки возможностей полностью беспилотных перевозок лучше подойдёт метро.

Изображение: Gemini

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До конца года в Москве должно быть 15 беспилотных трамваев, тогда как к 2030 году их планируется 400. В Санкт-Петербурге пока только определяют маршруты хождения трамваев и готовятся к проведению тендера на разработку автоматизированной системы управления, но самих трамваев ещё нет.

В Нижегородской области беспилотные трамваи обещают к 2030 году, а в Свердловской области их начали тестировать в 2025 году. В Екатеринбурге работает трамвай на основе модели 71-911ЕМ «Львёнок». В нём ИИ способен распознавать препятствия на пути трамвая и останавливает его за 7-10 м.

1 июля Минтранс должен внести в Правительство законопроект о полностью беспилотном транспорте.