Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Беспилотные трамваи появятся в Свердловской и Нижегородской областях
Контролировать действия искусственного интеллекта будет находящийся в кабине водитель
реклама

Министерство транспорта России постепенно увеличивает список регионов с разрешением на использование беспилотных трамваев. Первыми два года назад стали Москва и Санкт-Петербург, теперь к ним присоединятся Свердловская и Нижегородская области. Пока трамваи нельзя назвать полностью беспилотными, поскольку за действием автоматизированных систем будет следить водитель-испытатель.

Столичные власти выразили готовность делиться с регионами накопленным опытом, заранее предупреждая о возможных сложностях. По мнению экспертов, для проверки возможностей полностью беспилотных перевозок лучше подойдёт метро.

Изображение: Gemini

реклама

До конца года в Москве должно быть 15 беспилотных трамваев, тогда как к 2030 году их планируется 400. В Санкт-Петербурге пока только определяют маршруты хождения трамваев и готовятся к проведению тендера на разработку автоматизированной системы управления, но самих трамваев ещё нет.

В Нижегородской области беспилотные трамваи обещают к 2030 году, а в Свердловской области их начали тестировать в 2025 году. В Екатеринбурге работает трамвай на основе модели 71-911ЕМ «Львёнок». В нём ИИ способен распознавать препятствия на пути трамвая и останавливает его за 7-10 м.

1 июля Минтранс должен внести в Правительство законопроект о полностью беспилотном транспорте.

#россия #искусственный интеллект #трамваи #беспилотные трамваи
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшая ГЭС в России достигла максимального значения мощности за весь период эксплуатации
McMurtry показала тизер серийного электромобиля с вентилятором прижимной силы в 2 т за 1,32 млн $
AMD официально выпустила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Самый быстрый в мире мотоцикл разгоняется до 100 км/ч за 0,4 секунды на паровой тяге
В России готовятся к замене французского авиадвигателя SaM-146 на ПД-8 в старых версиях Суперджета
Ростех впервые показал созданные в 1980-х годы прототипы автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ Х
Моддер оснастил кнопочный телефон Nokia 3210 материнской платой с поддержкой сетей 4G
Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
Tom’s Hardware: перекупщики активно скупают процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition
Мощность PL2 процессоров Intel Nova Lake-S с двумя вычислительными плитками может достигать 474 Вт
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Защищённый смартфон RugOne Xever 8 предлагает мощный динамик SonicX с максимальной акустической мощностью 117 дБ
AMD Ryzen 7 5800X3D Anniversary Edition был распродан в первые часы и появился на eBay по $540–750
Импортозамещённый «Суперджет» вызвал огромный интерес на авиасалоне в индийском Хайдарабаде
В американском Йеллоустоне из ниоткуда появилась странная кипящая яма
На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
Новый Bentley за $250.000 получит информационно-развлекательную систему с визуальным эффектом таяния
Netflix анонсировал премьеру шведского криминального триллера «Кровавая жертва»
Опытный самолёт Як-130М совершил свой первый полёт
Инсайдер: Бюджетные iPhone 18 получат 9 ГБ оперативки и процессор A20

Популярные статьи

От Xbox 360 до Xbox Series S – двадцать лет деградации игровой индустрии
Почему блогеры и форумы советуют откровенно слабые блоки питания и как на этом не прогореть
Обслуживание китайской видеокарты PowerColor AMD Radeon RX 470
Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter