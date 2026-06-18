Его пропускная способность будет достигать 96 Гбит/с

Форум HDMI уже официально анонсировал стандарт HDMI 2.2 с поддержкой пропускной способности до 96 Гбит/с. Анонс состоялся на выставке потребительской электроники CES 2026, но увидеть стандарт в реальных устройствах потребители смогут не раньше 2027 года.

Изображение: wccftech.com

HDMI 2.2 принесёт с собой заметный прирост пропускной способности и возможность подключать мониторы со сверхвысоким разрешением. В 2027 году под этот стандарт должны появиться видеокарты на архитектуре RDNA 5.

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Пропускная способность выросла вдвое по сравнению с HDMI 2.1, превосходя возможности стандарта DP 2.1. Этому способствует обновлённый режим передачи по каналу с фиксированной скоростью (FRL). В результате предлагается поддержка более высоких разрешений и частот обновления без необходимости в сжатии потока отображения, или DSC.

В этом году производители чипов должны начать тестирование FRL2, о чём рассказал генеральный директор и президент HDMI LA Роб Тобиас. Стандарт будет поддерживать конфигурации 4K при 240 Гц и 8K при 60 Гц с полной субдискретизацией цветности. Они предназначаются для игровых мониторов, дисплеев для энтузиастов и профессионального оборудования для создателей видео.

Изображение: wccftech.com

Ещё HDMI Forum представляет программу сертификации кабелей Ultra96, которые смогут раскрыть полную пропускную способность HDMI 2.2.