Пользователи Bing могут протестировать генератор видео на базе Sora без подписки и затрат

Сгенерированное ИИ-видео встречается всё чаще после того, как Google Veo 3 представила самое реалистичное искусственное видео. При этом большинству не нужны его передовые возможности или они не готовы ежемесячно платить за них. Veo и конкурирующий сервис OpenAI Sora требуют подписку $20 в месяц, что для большинства обычных пользователей перебор.

Чтобы напомнить людям о себе, поисковая система Bing представляет генеративное видео ИИ через мобильное приложение. Новый инструмент Video Creator имеет некоторые ограничения, зато не нужно платить.

Bing Video Creator использует Sora — разработанную OpenAI модель преобразования текста в видео. Основной портал содержит немало опций для редактирования, объединения и иной корректировки видео после создания. Он пока находится на этапе публичной бета-версии и доступен только по подписке ChatGPT.

Bing даёт доступ к Sora бесплатно, но с оговорками. Продолжительность клипов — не более 5 секунд вместо 20 и пока только в соотношении сторон 9:16 на разрешении 480p. Интерфейс Bing уступает OpenAI по функциональности. Генерация видео у Bing не особенно быстрая (несмотря на короткую продолжительность). Приложение указывает время ожидания в «несколько часов», если не использовать одну из выделенных быстрых генераций.

Учитывая ограничение в 5 секунд, минимальные инструменты постобработки и редактирования и отсутствие возможности напрямую приобрести Fast Generations, Bing не пытается заманить создателей контента или корпоративных маркетологов. Он лишь предлагает попробовать на вкус постоянно совершенствующееся создаваемое ИИ-видео, работающее на одной из топовых моделей. Использование программы баллов Rewards подразумевает, что Microsoft хочет, чтобы пользователи взаимодействовали со всей её поисковой и программной экосистемой.

Чтобы поработать с Video Creator, следует открыть приложение Bing и коснуться значка меню в правом нижнем углу. Новый инструмент есть в списке приложений.