Сатья Наделла рассказал об успехах в распространении браузера Edge

Про Internet Explorer, а теперь про Edge, есть шутка, что это браузеры для скачивания других браузеров. Однако, по словам главы Microsoft Сатьи Наделлы, Edge преодолел отметку в 30% доли рынка в США на Windows и увеличивал свою долю на протяжении последних 15 кварталов подряд. Независимый анализ, однако, ставит этот тезис под сомнение.

Наделла сделал это заявление во время отчёта Microsoft за второй квартал 2025 финансового года. Он добавил, что приложение Copilot демонстрирует рост вовлечённости и удержания благодаря увеличенной скорости, уникальному характеру и новаторским функциям.

Наделла также продвигал Edge и Bing как привлекательные решения для бизнеса. «Наши инвестиции в улучшение рекламных ставок окупаются, и рекламодатели всё больше рассматривают нашу сеть как важную платформу для оптимизации возврата инвестиций».

Наделла заявил, что доход от рекламы в поиске и новостях вырос на 21% и 20% соответственно, чему способствовало использование в рамках партнёрского соглашения с третьей стороной. Он добавил, что рост продолжает поддерживаться «здоровым увеличением объёмов» как в Edge, так и в Bing.

Неясно, откуда Наделла берёт статистику по использованию Edge. Согласно данным Statcounter, в январе доля Edge на рынке браузеров для ПК в США составляла 14,5%. Это больше, чем 10,9% в апреле 2021 года, но его доля сильно колебалась с тех пор — на пике она достигала 16,7% в январе прошлого года. Скорее всего, Microsoft использует иной показатель, который завышает долю Edge, — например, учитывает только ПК под управлением Windows.

Edge был выпущен вместе с Windows 10 29 июля 2015 года. В первые три года браузеру удалось захватить лишь небольшую долю рынка, так как пользователи были не слишком впечатлены его возможностями, особенно на фоне доминирующего Chrome.

Положение Edge улучшилось в 2020 году после того, как Microsoft полностью перевела браузер с оригинального движка EdgeHTML на открытый проект Chromium. Это повысило безопасность и производительность, а также добавило поддержку расширений Chrome, улучшило совместимость с веб-сайтами и ускорило обновления.

Microsoft никогда не стеснялась жёстких методов, когда дело касалось переманивания пользователей с Chrome на Edge. На прошлой неделе сообщалось, что в поисковой выдаче Bing в Edge ссылки на скачивание Chrome скрывались.

В 2021 году Microsoft заявляла пользователям, что Chrome — это «2008 год», а Edge лучше. Также компания размещала полноразмерные рекламные объявления Edge прямо на сайте Chrome, а в январе Edge обвиняли в краже данных из Chrome без согласия пользователей.