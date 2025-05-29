Компания отчиталась о росте выручки за квартал, несмотря на санкции США и падение прибыли

Акции компании Nvidia выросли после того, как её выручка и прибыль за первый финансовый квартал превзошли оценки аналитиков. Nvidia опубликовала отчёт и показала $44 млрд выручки и 96% скорректированной прибыли на акцию, без учёта влияния санкций США на продажи карт и графических процессоров в Китае. Генеральный директор Nvidia Колетт Кресс рассказала, что фирма понесёт убытки в размере $8 млрд в продажах текущего квартала из-за ограничений на чипы H20.

Из трёх основных статей в отчёте о прибылях и убытках только выручка Nvidia в размере $44 млрд превзошла оценки аналитиков в размере $43,29 млрд. Две другие статьи, а именно валовая прибыль и прибыль на акцию, не оправдали ожиданий. Nvidia показала 61% скорректированной валовой прибыли, что на 10% меньше прогноза. 81 цент скорректированной прибыли на акцию компании — меньше прогнозов аналитиков в 93 цента. Это объясняется запретом на продажи графических процессоров, поскольку без их влияния компания заработала бы 96 центов на акцию.

Выручка бизнес-подразделения Nvidia также не оправдала ожиданий. Компания заработала $39,1 млрд (в том числе на вычислениях и сетях): $34,2 млрд, $4,96 млрд и $567 млн в доходах от центров обработки данных, вычислений, сетей и автомобилестроения соответственно. Среди них только продажи сетевых решений превзошли прогнозы аналитиков в $3,54 млрд, в то время как остальные не достигли прогнозируемых показателей. Аналитики рассчитывали, что компания получит доход от центров обработки данных в размере $39,2 млрд.

Санкции заставили компанию задуматься, сможет ли она разрабатывать чипы для продажи на китайских рынках искусственного интеллекта. В своём отчёте Nvidia подчеркнула, что она может «не суметь создать конкурентоспособный продукт для китайского рынка центров обработки данных, который получит одобрение от правительства США». Nvidia считает, что если она не сможет разработать такой продукт, она «фактически будет исключена из конкуренции на китайском рынке вычислений/центров обработки данных».

Колетт Кресс также заявила, что архитектура Blackwell «распространилась на все категории клиентов».

Акции Nvidia после публикации отчёта выросли. После первоначального скачка на 3% акции прибавили в цене и выросли на 5,5%. При этом они стоят на 2,5% меньше, чем в начале года.