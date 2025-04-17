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Ученые с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб обнаружили признаки жизни на планете K2-18b
Учёные обнаружили связанные с жизнью газы на далёкой экзопланете в 124 световых годах от Земли

Телескоп Джеймс Уэбб и команда работающих с ним учёных обнаружили планету, где вероятность наличия жизни высока как никогда прежде. За пределами Солнечной системы нашли планету, где есть химические следы газов. На Земле такие следы существуют только благодаря биологическим процессам.

Речь идёт о газах диметилсульфид, или ДМС, и диметилдисульфид, или ДМДС. На нашей планете их создают живые организмы, в первую очередь микробы вроде морского фитопланктона и водорослей. Из этого делается вывод о том, что над далёкой планетой имеется микробная жизнь. Естественно, доказать это в настоящее время невозможно и требуются дополнительные наблюдения.

По мнению астрофизика Никку Мадхусудхана из Института астрономии Кембриджского университета, это первый намёк на по-настоящему обитаемый инопланетный мир. Исследование показало, что современные технологии дают возможность найти биосигнатуры на планетах, которые считают потенциально обитаемыми. Это знаменует начало эпохи наблюдательной астробиологии.

Также Мадхусудхан рассказал, что он в настоящее время ищет жизнь и в рамках Солнечной системы. Интерес представляют Марс, Венера, спутники планет.

Что касается описанной в этой новости планеты, её называют K2-18b, и её масса в 8,6 раза больше, чем у Земли. Диаметр планеты превосходит диаметр Земли в 2,6 раза. Планета находится в пределах обитаемой зоны, то есть там должна существовать жидкая вода. Звезда этой системы представляет собой красного карлика, размеры и яркость которого меньше по сравнению с Солнцем. Эта система находится на расстоянии 124 световых года от нас в созвездии Льва. Около этой звезды есть как минимум ещё одна планета.

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#космос #телескоп
Источник: ixbt.com
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