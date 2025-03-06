Самая быстрая версия самого продаваемого автомобиля в мире скоро поступит в продажу

Обновлённый электрический кроссовер Tesla Model Y поступает в магазины компании и в руки клиентов. Пока это только одна модель. По крайней мере в США доступна только полноприводная версия Long Range AWD Launch Series.

В других странах продаются и другие конфигурации Model Y. Однако прежде чем они появятся в США, им нужно пройти дополнительные тесты. На дороге был замечен новый Model Y, который, судя по всему, является версией Performance с лёгким камуфляжем.

Tesla предлагает в большинстве стран версию Launch Series с задним приводом и меньшим запасом хода в 466 км (по стандарту WLTP), а также Long Range AWD с запасом хода 550 км. В США продаётся только LR AWD. Для Tesla и многих других производителей электромобилей это обычная практика. Сначала выпускается дорогая и более прибыльная версия, а остальные появляются со временем.

Похоже, что это время приближается, так как прототип более быстрой Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования. Большие красные тормоза почти наверняка являются фальшивыми накладками на суппорты, но Tesla уже несколько лет устанавливает их на модели Performance (и Plaid). На не-Performance моделях суппорты серые и открытые.

У этого прототипа также есть шины Pirelli P Zero E. Pirelli описывает эту модель как «чемпиона в области экобезопасности с ультравысокой производительностью». Важная часть здесь — «ультравысокая производительность», самая цепкая категория шин для новых автомобилей. Tesla использует собственную версию этих шин для Model 3 Performance, Y также получит такую.

Камуфляж задней части кроссовера может скрывать и другие изменения. Если присмотреться, можно увидеть, что спойлер стал гораздо меньше. Он достаточно высокий, чтобы изменить линию заднего стекла под камуфляжем. Под обшивкой могут скрываться новый бампер и другие задние фонари.

Что касается производительности Model Y Juniper Performance, ожидается, что она будет соответствовать или как минимум приблизится к Model 3 Performance, которая была обновлена в прошлом году. В той машине на 32% увеличили пиковую мощность и крутящий момент, доведя общую мощность до 510 л.с. и 751 Нм крутящего момента. Текущая Model Y Performance выдаёт 456 л.с. С этой дополнительной мощностью ожидается немного более быстрое ускорение 0-100 км/ч.

Однако запас хода, скорее всего, уменьшится. Хотя новая Model Y Performance должна превзойти старую по расстоянию на одном заряде, большая мощность требует компромиссов. Вероятно, новый вариант покажет чуть меньше 483 км, если только у Tesla нет других изменений в запасе.