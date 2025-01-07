На выставке CES 2025 компания TCL представляет свою обновлённую технологию QD-Mini LED, которая впервые появится в линейке QM6K. Предзаказы доступны уже сейчас.
В последние годы Mini LED стал популярным выбором для телевизоров среднего и высокого класса. При этом качество может значительно различаться между брендами и моделями. TCL стремится изменить это с помощью своей технологии QD-Mini LED. Она задаёт новый стандарт: большое количество светодиодов для подсветки и множество зон локального затемнения. Теперь больше телевизоров получат эту обновлённую технологию.
Последнее поколение использует новый «сверхъэнергоэффективный светодиодный чип», который увеличивает яркость на 53% и повышает эффективность на 10%. Новая микролинза обеспечивает более точный контроль света. Это приносит значительно более глубокие чёрные тона. Дополнительно это улучшено технологией Zero-Delay Transient Response от TCL, которая, по заявлению компании, практически устраняет задержку между входным сигналом и реакцией подсветки.
Первым телевизором с этой обновлённой технологией станет серия TCL QM6K, предзаказ на которую уже открыт.
Доступный в размерах от 50 до 98 дюймов, QM6K работает на платформе Google TV и предлагает частоту обновления 144 Гц, поддержку Dolby Vision IQ, новый режим Dolby Vision Filmmaker, улучшенный встроенный звук, настроенный компанией Onkyo, а также обновлённый и более тонкий дизайн. Модели с большими экранами также оснащены антибликовым покрытием.
TCL планирует представить ещё больше обновлений своей линейки в течение 2025 года, а серия QM6K имеет следующие цены:
- 50 дюймов – $749,99
- 55 дюймов – $799,99
- 65 дюймов – $999,99
- 75 дюймов – $1299,99
- 85 дюймов – $1999,99
- 98 дюймов – $3499,99