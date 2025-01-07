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TCL запускает телевизор QM6K с Google TV и обновлённой технологией QD-Mini LED по цене от $749
TCL приносит покупателям улучшенные телевизоры на QD-Mini LED

На выставке CES 2025 компания TCL представляет свою обновлённую технологию QD-Mini LED, которая впервые появится в линейке QM6K. Предзаказы доступны уже сейчас.

В последние годы Mini LED стал популярным выбором для телевизоров среднего и высокого класса. При этом качество может значительно различаться между брендами и моделями. TCL стремится изменить это с помощью своей технологии QD-Mini LED. Она задаёт новый стандарт: большое количество светодиодов для подсветки и множество зон локального затемнения. Теперь больше телевизоров получат эту обновлённую технологию.

Последнее поколение использует новый «сверхъэнергоэффективный светодиодный чип», который увеличивает яркость на 53% и повышает эффективность на 10%. Новая микролинза обеспечивает более точный контроль света. Это приносит значительно более глубокие чёрные тона. Дополнительно это улучшено технологией Zero-Delay Transient Response от TCL, которая, по заявлению компании, практически устраняет задержку между входным сигналом и реакцией подсветки.

Первым телевизором с этой обновлённой технологией станет серия TCL QM6K, предзаказ на которую уже открыт.

Доступный в размерах от 50 до 98 дюймов, QM6K работает на платформе Google TV и предлагает частоту обновления 144 Гц, поддержку Dolby Vision IQ, новый режим Dolby Vision Filmmaker, улучшенный встроенный звук, настроенный компанией Onkyo, а также обновлённый и более тонкий дизайн. Модели с большими экранами также оснащены антибликовым покрытием.

TCL планирует представить ещё больше обновлений своей линейки в течение 2025 года, а серия QM6K имеет следующие цены:

  • 50 дюймов – $749,99
  • 55 дюймов – $799,99
  • 65 дюймов – $999,99
  • 75 дюймов – $1299,99
  • 85 дюймов – $1999,99
  • 98 дюймов – $3499,99
#телевизоры #tcl
Источник: 9to5google.com
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