Statcounter предлагает статистику браузеров за декабрь

Google Chrome, бесспорный лидер рынка браузеров на мобильных и настольных платформах, в минувшем месяце увеличил свою долю рынка. Фирма Statcounter сообщает, что браузер, который Министерство юстиции США хочет отделить от Google, завершил год с отличными показателями.

Chrome начинает год с недосягаемой долей в 66,88%, увеличив её на 0,5% за месяц и на 1,65% по сравнению с декабрём 2023 года. Такая огромная доля оставляет значительный разрыв между первым и вторым местом. Microsoft Edge находится ближе всего к Google Chrome, но его доля всё ещё значительно меньше. В декабре доля Edge выросла с 12,87% до 13,21% (+0,34%). Годовой прирост составил 2,31%.

На третьем месте находится Apple Safari, что является достижением, учитывая, что это единственный браузер, недоступный на Windows. Согласно Statcounter, Safari в настоящее время удерживает 8,49% рынка настольных браузеров (-0,64%). Firefox занимает четвёртое место с 6,14% (-0,3%), а Opera — пятое с 2,74% (-0,07%).

Google Chrome: 66,88% (+0,5%)

Microsoft Edge: 13,21% (+0,34%)

Apple Safari: 8,49% (-0,64%)

Mozilla Firefox: 6,14% (-0,3%)

Opera: 2,74% (-0,07%)

Доминирующая позиция Google на рынке браузеров и поисковых систем может вскоре оказаться под угрозой. Министерство юстиции США недавно подало иск, требуя от компании выделить браузер в отдельное подразделение или даже продать его конкурентам. Хотя есть аргументы в пользу того, что такие изменения могут предоставить больше выбора и инноваций на рынке, Google утверждает, что продажа браузера, запущенного в 2008 году, навредит технологическому лидерству США и поставит под угрозу пользователей и их данные.

Несмотря на относительно небольшую долю на рынке, Microsoft также может оказаться в сложной ситуации с Edge. Производители браузеров и группы по защите прав пользователей недавно направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой подчинить Edge правилам DMA и признать Microsoft компанией, которая наносит ущерб другим компаниям своими хищническими практиками.