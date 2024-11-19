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Игровые GPU AMD UDNA Radeon ожидаются во 2-м квартале 2026 года
PlayStation 6 может использовать графическую архитектуру AMD следующего поколения

Графические процессоры AMD на основе архитектуры UDNA следующего поколения якобы доберутся до этапа промышленного производства во 2-м квартале 2026 года. Их появления ждут в PlayStation 6.

Уже сообщалось, что AMD планирует объединить свою линейку графических процессоров под единой архитектурой UDNA. Это объединит лучшие элементы линеек CDNA (Instinct) и RDNA (Radeon) под одной крышей. Что станет новым этапом для подразделения графических процессоров AMD. Оно в настоящее время использует две разные архитектуры для разных приложений. Мало что известно о конкретных изменениях в архитектуре, но она станет преемником семейства графических процессоров CDNA 4 и RDNA 4.

На данный момент AMD называет серию Instinct MI400 как CDNA-Next. Потом название сменят на UDNA вместе с преемником RDNA 4, который назывался бы RDNA 5, оставаясь всё по-прежнему. Линейка UDNA будет разделена на два сегмента: один для задач ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC), а другой для игр.

Участник форума Chiphell под ником недавно опубликовал достоверную информацию, касавшуюся по большей части процессора 9800X3D. Теперь он рассказывает о линейке AMD UDNA. Он утверждает, что AMD Instinct MI400 и Radeon RX 9000 будут использовать архитектуру UDNA. Пока не говорится, будет ли AMD использовать бренд RX 9000 в сочетании с новой архитектурой. AMD меняла бренд своих игровых графических процессоров каждый раз при выходе новой архитектуры, так что исключать этого нельзя.

MI400 и RX9000 используют одну архитектуру UDNA. В ней применяется конструкция ALU, сходная с GCN. Видимо, AMD будет создавать совершенно новый продукт.

Будущие графические процессоры Radeon на архитектуре RDNA4 не будут бороться за рынок премиальных видеокарт. Остаётся наблюдать за тем, будет ли такая борьба с появлением UDNA у AMD.

Ещё AMD работает над решением FSR с ИИ-ускорением, что напоминает Nvidia DLSS. Утечка также утверждает, что Microsoft работает над портативным устройством и будет выбирать между процессорами Qualcomm и AMD.

#amd
Источник: wccftech.com
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