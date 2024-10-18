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Университет Сиднея: Работа стоя увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний
За каждые дополнительные 30 минут стояния сверх 2 часов риск заболеваний системы кровообращения увеличивался на 11%.. Столы для организации работы стоя могут оказаться вредны для здоровья

Долгое время считалось, что сидение за столом весь день крайне вредно для здоровья и приводит к повышенному риску опасных заболеваний. В результате компании вроде Google предлагают своим сотрудникам стоячие столы. Если верить новому исследованию, стояние на протяжении всего дня может быть не слишком полезным. Оно способно повысить риск таких заболеваний, как отёки вен и тромбы в ногах.

Исследование Университета Сиднея с участием более 80 000 взрослых людей ставит под сомнение заявленные преимущества стояния по сравнению с сидением. В том числе нет больше уверенности в снижении риска инсульта, сердечной недостаточности и других заболеваний.

Исследователи проанализировали данные 83 013 взрослых. У них в начале исследования не было сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе исследования они носили устройства на запястьях для отслеживания движения.

В результате установлено, что стояние не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. За каждые дополнительные 30 минут стояния сверх 2 часов риск заболеваний системы кровообращения увеличивался на 11%.

Это не значит, что можно вздохнуть с облегчением и сидеть с утра до ночи. Периодически нужно подниматься, двигаться и делать зарядку.


Хорошим вариантом может стать стол с регулируемой высотой. Однако если даже найти такой стол в продаже, стоить он будет очень дорого.

#здоровье
Источник: techspot.com
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