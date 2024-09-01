Похоже, на обнаружение жизни в Млечном Пути надежды мало

Радиоволны из других галактик слишком слабые, чтобы можно было с их помощью проводить космические наблюдения. При этом учёные полагают, что развитая инопланетная цивилизация могла бы применять энергию в таких масштабах, что это оказало бы влияние на целую галактику. Сейчас этот вопрос изучается в рамках проекта SETI.

В SETI задействовали мощный наземный массив радиотелескопов для наблюдений на низких частотах. С их помощью ищут признаки жизни за пределами нашей галактики. Два участника исследования недавно опубликовали статью с описанием своих действий по обнаружению техносигнатур из далёкого космоса.

Обычно разные проекты сосредоточены на поиске жизни внутри Млечного Пути. Радиоволны из других галактик неотличимы от фонового шума. Теперь специалисты ищут спектральные и временные признаки, которые могут указывать на использование технологий. Они нацелились на свыше 1300 галактик в поисках мегаструктур и других объектов искусственного происхождения, способных использовать энергию звёзд. В своей работе они упоминают шкалу Кардашёва. Это классификация уровня развития инопланетных цивилизаций в зависимости от их способностей манипулировать энергетическими ресурсами.

Цивилизация первого типа по этой классификации может использовать всю энергию своей планеты, второго типа — энергию звезды, а третьего типа — энергию всей галактики. В шкале Кардашёва нет цивилизаций четвёртого типа, которые могли бы использовать энергию всей Вселенной.





В работе ведётся поиск цивилизаций второго и третьего типов. Именно они могли бы создать достаточно сильное электромагнитное излучение, уловимое с Земли. Радиоволны с других галактик должны идти до Земли на протяжении миллионов лет. Если даже какие-то сигналы будут найдены, этих цивилизаций уже давно может не быть. Однако сам факт того, что они когда-то существовали, станет огромным прорывом. До тех пор всё это остаётся лишь домыслами писателей-фантастов.