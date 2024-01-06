Астрофизики изучают загадочные космические импульсы. Эти данные могут дать новые результаты по исследованию так называемых быстрых радиовсплесков (FRB)

Под «быстрыми радиовсплесками» (сокращенно их ещё обозначают аббревиатурой FRB) в астрономии понимают миллисекундные электромагнитные импульсы из космоса. По данным сайта space.com, им нужны всего лишь доли секунды, чтобы произвести столько же энергии, сколько Солнце производит за целый год (но из-за огромного удаления источника от Земли, доходящая до нас мощность ничтожно мала). Исследователям из института SETI удалось зарегистрировать особую форму этих быстрых импульсов.

В частности, речь идёт о FRB с обозначением 20220912A, за которым учёные наблюдали в течение 541 часа. За это время FRB "издавался" в общей сложности 35 раз, что позволило классифицировать его, как периодический сигнал.

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Данные исследования института SETI должны помочь выяснить, откуда в космосе возникают FRB и почему некоторые из них имеют периодичность повторения.

Природа быстрых радиовсплесков, впервые обнаруженных 16 лет назад, до сих пор точно не выяснена. В зависимости от теории, всплески вызываются либо нейтронными звездами, называемыми магнетарами, с мощными магнитными полями, либо столкновением этих нейтронных звезд, либо слиянием белых карликов.

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Также исследовалось возможное участие инопланетных космических кораблей в создании таких импульсов, но данная версия наименее вероятна и оставлена для изучения уфологам.