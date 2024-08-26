Мобильная версия Nvidia GeForce RTX 5060 обладает скоростью уровня RTX 4070

Видеокарта следующего поколения Nvidia GeForce RTX 5060 для ноутбуков может стать значительным шагом вперёд по сравнению с картой нынешнего поколения RTX 4060. Об этом сообщил китайский производитель Hasee.

Новая карта будет потреблять меньше энергии, получит память следующего поколения GDDR7 и производительность уровня карты RTX 4070. Информацию об этом предоставил инсайдер Golden Pig Upgrade, посетивший мероприятие производителя ноутбуков и ПК. Глава компании рассказал о компьютерах следующего поколения, в том числе о мобильных версиях видеокарт RTX 50 Blackwell.

Серия этих карт станет первой с поддержкой памяти GDDR7, о чём известно ещё с июля. Использование такой памяти увеличит пропускную способность и объём.

Hasee является производителем игровых ноутбуков средней ценовой категории, для которых RTX 5060 станет наиболее очевидным выбором. У нынешней карты RTX 4060 для ноутбуков значение TGP достигает 140 Вт, а у RTX 5060 этот показатель будет снижен до 115 Вт.

Обладая производительностью уровня RTX 4070 для ноутбуков, новая карта будет иметь преимущество в трассировке лучей и растеризации. Карты серии RTX 50 будут поддерживать новое поколение технологии RTX DLSS и другие улучшения.

RTX 4060 для ноутбуков занимает 7-е место по популярности и часто встречается в ноутбуках начальной и средней ценовых категорий. У этой карты пока нет конкурентов со стороны AMD и Intel, как и у более старых RTX 3060 и RTX 2060.

GeForce RTX 50 должны быть представлены на выставке CES 2025, а выпуск планируется в первой половине года.