Google постарается предложить более холодный процессор

Компания Google вряд ли собиралась достигать радикального улучшения скорости работы своего нового процессора Tensor G4 по сравнению с чипом предыдущего поколения. Слухи ещё прошлого года утверждали, что чип станет малозначительным обновлением. Теперь это подтверждается, но помимо производительности могут быть и другие усовершенствования. Например, сюда войдёт 5G-модем Exynos 5400, значительно более эффективный, чем прежний. Эффективность может вырасти на 50%, если сравнивать с Exynos 5300, используемым в аппаратах Pixel 8.

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Процессор прошлого года обладал 9 вычислительными ядрами, а на этот раз ожидаются только 8 ядер. Они будут располагаться в конфигурации 1 + 3 + 4. Возможно, такое решение было принято ради снижения нагрева процессора. Это не помешало новому чипу на 33% опередить Tensor G3 в бенчмарке AnTuTu. Тестировался смартфон Pixel 9 Pro XL, который может быть оснащён самой крупной системой охлаждения. Google, как и Samsung ранее, могла применить технологию упаковки Fan Out Wafer Level Packaging для получения более высокой многоядерной производительности.

В любом случае, процессор нынешнего года выглядит как промежуточное предложение. Интереснее может быть процессор Google 2025 года, который компания разработает полностью самостоятельно и который будет производиться на техпроцессе TSMC 3 нм.