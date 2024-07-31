12-ядерный китайский процессор Cixin P1 сможет обрабатывать приложения искусственного интеллекта

Китайская компания Cixin Technology первой у себя на родине представила потребительский процессор для обработки искусственного интеллекта. Модель Cixin P1 обладает блоком нейронных вычислений с производительностью до 45 TOPS.

реклама

Представители компании рассказали, что им потребовалось приложить огромные усилия для разработки и производства этого процессора. Теперь он достиг этапа промышленного производства. Это процессор на архитектуре ARM, как недавно представленный Qualcomm Snapdragon X Elite.

Он производится по техпроцессу 6 нм и обладает 12 вычислительными ядрами центрального процессора, из которых восемь являются производительными и четыре — экономичными. Максимальная частота достигает 3,2 ГГц. Производительность искусственного интеллекта достигает 45 TOPS, что находится на уровне последних процессоров AMD Ryzen AI 300, Intel Lunar Lake и Qualcomm Snapdragon X. Это делает чип пригодным для нового поколения компьютеров AI PC и обеспечивает ему совместимость с платформой Copilot+.

Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400, экраны с разрешением 4K и частотой 120 Гц. Есть поддержка интерфейсов PCIe 4.0 и USB Type-C. Остаётся получить результаты независимых тестов, чтобы окончательно определить, действительно ли Cixin P1 является достойным конкурентом процессорам ведущих производителей.