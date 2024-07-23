Nissan Silvia может позиционироваться ниже модели GT-R

Когда речь идёт о возрождении культовых моделей автомобилей, для Nissan это Silvia. Спортивные модели не являются приоритетными для большинства автопроизводителей, но всё же это спортивное купе Nissan может вернуться в строй.

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По словам вице-президента Nissan по глобальной стратегии продуктов Ивана Эспиносы, возрождение Silvia с позиционированием ниже модели GT-R, но с достаточно высокой мощностью и умеренной ценой, является смелой идеей. Однако это не означает, что компания действительно реализует этот проект. В первую очередь необходимо учитывать финансовую целесообразность такого проекта. У подобных культовых моделей бывает ограниченная аудитория поклонников, но если автомобиль окажется качественным, он может стать популярным по всему миру.





Nissan продаёт в США два спортивных автомобиля — модели Z и GT-R. Чаще всего компания выпускает внедорожники, пикапы и кроссоверы. Скоро GT-R снимут с производства, и останется только Z. Новая модель могла бы заполнить появившуюся нишу и использовать гибридные технологии. Это позволило бы автомобилю составить конкуренцию Honda Prelude.

Также есть намёки на будущее GT-R, следующее поколение которого может оказаться полностью электрическим. Сначала Nissan хочет довести аккумуляторы до такого уровня, который позволит размещать их в салоне. На подобное можно рассчитывать ближе к концу десятилетия с применением технологии твёрдотельных аккумуляторов.