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Появились изображения и характеристики фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 9
Модель Xiaomi Mi Band 9 станет незначительным обновлением

Становиться обладателем смарт-часов желают далеко не все, многим хватает всего лишь фитнес-браслета. Эти устройства дают возможность отслеживать активность, считать пройденные шаги и израсходованные калории, следить за сном. При этом малый расход энергии позволяет им дольше работать без подзарядки. Одним из наиболее популярных устройств этой категории являются Xiaomi Mi Band 8. На очереди модель следующего поколения, и теперь появились изображения этого устройства с описанием возможных характеристик.

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Пользователь форума Reddit под ником F1REFLY_ продемонстрировал изображение браслета, который весьма похож на нынешний Mi Band 8. Это показывает, что мы не получим значительных изменений. Некоторые рассчитывали на появление аппаратной кнопки для упрощения навигации по интерфейсу.

Внутри изменений может оказаться больше. Может быть усовершенствован пульсоксиметр, который научится показывать уровень кислорода в крови на 10% точнее. Ёмкость аккумулятора может вырасти на четверть, в результате чего браслет будет способен работать между зарядками на протяжении трёх недель. Экран не станет крупнее или более чётким, зато яркость может быть увеличена до значения 1200 нит. 

На изображениях можно увидеть три цветовых варианта из пяти: синий, серебристый и розовый. Также будут существовать чёрные и фиолетовые цвета. В Европе устройство может стоить 40 евро.

Когда состоится анонс фитнес-браслета, пока неизвестно.

#xiaomi
Источник: androidauthority.com
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