Релиз HONOR Magic V3 запланирован на 12 июля. Ожидается, что вместе с ним компания представит Magic V3s, планшет Magic Pad 2 и ноутбук MagicBook Art 14.

HONOR опубликовала тизер своего нового складного смартфона Magic V3, который обещает стать "самым тонким" в своем роде.

реклама

В тизере показан изящный дизайн Magic V3 с задней панелью из искусственной кожи, металлическими рамками с закругленными краями и изогнутым дисплеем. Модуль основной камеры, выполненный в форме восьмиугольника, оснащен тремя сенсорами, включая перископическую линзу.

Но главной особенностью Magic V3 является его невероятно тонкий корпус. Хотя точные размеры пока неизвестны, смартфон выглядит заметно тоньше, чем его предшественник Magic V2.

Релиз HONOR Magic V3 запланирован на 12 июля. Ожидается, что вместе с ним компания представит Magic V3s, планшет Magic Pad 2 и ноутбук MagicBook Art 14.

По слухам, Magic V3 будет оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, двумя AMOLED-дисплеями и улучшенной системой камер. Он также может иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт.



