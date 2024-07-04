Новый инструмент заставит работать на работе или дома

Дистанционная работа после пандемии сохранила свою популярность, но многие работодатели опасаются, что дома сотрудники будут стараться меньше, чем в офисе. Чтобы этого не происходило, они задействуют системы мониторинга, но сотрудники находят способы обманывать их. Новое поколение программных инструментов будет сложнее обмануть.

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Компания Wells Fargo несколько месяцев назад уволила более десятка сотрудников, когда внутреннее расследование обнаружило у них «симуляцию активности клавиатуры». Как именно это было выявлено, не сообщалось.

Статистика фирмы Gartner говорит, что в 2023 году около половины компаний использовали системы электронного наблюдения за сотрудниками. Анализировались электронные методы общения, активность в социальных сетях, а также местоположение. Подобные технологии помогают отслеживать входы в аккаунт, активность мыши и клавиатуры.

Теперь начинают появляться системы мониторинга с расширенными возможностями. В них применяется машинное обучение для анализа повторных нажатий курсора или отклонений от обычных шаблонов активности за компьютером. Некоторые системы умеют анализировать изображения на экране монитора и проверять, меняется ли активность при движении мыши. Трюками вроде использования презентаций PowerPoint или слайд-шоу для поддержания активности компьютеров современные методы мониторинга уже не обмануть.

Работодателям важно не перегибать палку и не увлекаться новыми технологиями за сотрудниками, чтобы не оттолкнуть даже добросовестных работников.