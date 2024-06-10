Видеоролик под названием «Время возможностей» демонстрирует STALKER 2

На мероприятии Microsoft Xbox Games Showcase 2024 разработчики из GSC Game World поделились новым трейлером ожидаемый видеоигры STALKER 2. Видеоролик носит название The Time of Opportunities и показывает различные локации, аномалии и мутантов.

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Также здесь можно увидеть Хабы, где игроки смогут подготовиться к трудностям. Есть как внутриигровые кадры, так и вставки. Видео показывает нелинейную сюжетную составляющую и потенциал окружающего ландшафта. По сравнению с предыдущим видеороликом игра выглядит более проработанной. Игра создана на современном движке Unreal Engine 5 с поддержкой Lumen, Nanite и Nvidia DLSS 3.





STALKER 2 ожидается 5 сентября на персональных компьютерах и консолях Xbox Series S|X. В первый же день она станет доступной подписчикам сервиса Game Pass. У Microsoft есть трёхмесячное эксклюзивное соглашение, поэтому на PlayStation 5 игра появится не раньше 5 декабря.