Gears of War: E-Day покажет события на 14 лет до первой игру

Как и сообщалось в многочисленных утечках информации, в рамках мероприятия Xbox Games Showcase 2024 состоялся анонс новой видеоигры серии Gears of War. Её полное название звучит как Gears of War: E-Day. Был опубликован видеоролик, в котором показывается, как персонажи Маркус Феникс и Дом Сантьяго в первый раз сталкиваются с угрозой саранчи в день вторжения.

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Игра не является ответвлением, а полноценный новой частью в этой серии игр. Разработчики обещают усовершенствовать классическую стрельбу и улучшить наработки старых игр на основе технологий нового поколения.

Действие игры разворачивается за 14 лет до событий первой игры серии. Обещано на два порядка увеличить детализацию окружения и персонажей по сравнению с Gears 5. Будет поддерживаться аппаратная трассировка освещения, отражение и тени, анимация следующего поколения и разрушаемость объектов.





The Coalition является одной из первых игровых студий, которые перешли на создание игр на новом движке Unreal Engine 5. Она же работала и над некоторыми другими проектами, которые в итоге были отложены в сторону ради создания Gears 6.