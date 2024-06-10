Indiana Jones and the Great Circle будет выпущен в этом году

В начале нынешнего года компания Microsoft поделилась кадрами из новой одиночной видеоигры Indiana Jones and the Great Circle. Разработку ведёт принадлежащая Microsoft шведская Studio MachineGames, известная играми Wolfenstein. В воскресенье была представлена новая информация в виде пятиминутного видеоролика.

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События игры происходят в 1937 году по всему миру и связаны с розысками могущественных артефактов. Они разворачиваются между событиями фильмов «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход».

Видеоролик демонстрирует Индиану Джонса с его спутницей по имени Джина. Один из артефактов они ищут в Гималаях. Здесь они находят замёрзший линкор и немецкие войска.





Среди других локаций упоминаются Ватикан, храмы Сукотаи и Египетские пирамиды. Точная дата релиза игры до сих пор названа не была. Известно, что она будет выпущена до конца 2024 года на ПК и Xbox Series X|S. В первый день релиза доступ к ней получат подписчики сервиса Xbox Game Pass.