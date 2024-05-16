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Интернет может быть полезным для самочувствия
Исследование говорит о пользе Всемирной паутины

Все слышали о том, что много времени в интернете проводить вредно для физического и психического здоровья. Очередное исследование говорит, что в интернете можно найти и пользу для самочувствия. Специалисты из Оксфордского Института интернета изучали его влияние на пользователей из 168 стран на протяжении 15 лет.

Прежние исследования находили связь между социальными сетями и депрессией у молодых женщин. В новом исследовании некоторые прежние выводы подтверждаются, но говорится и о пользе интернета.

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В исследовании каждый год опрашивали около 1000 человек об их пребывании в интернете и разных аспектах жизни, вроде удовлетворённости, социальной жизни, наличии целей и чувства благополучия в обществе. Взяты данные с 2006 по 2021 год. В итоге общее количество участников составило примерно 2,4 млн от 15 до 99 лет.

В 84,99% найдена положительная связь между использованием интернета и ощущением благополучия. В 0,4% случаев связь была отрицательная, в 14,7% не являлась статистически значимой.

При наличии доступа в интернет уровень удовлетворённости жизни был на 8,5% выше, чем без него. В %5 случаев связь оказалась отрицательной, в первую очередь среди молодых женщин от 15 до 24 лет.

В этой работе не принималось во внимание то, как много времени люди проводят в интернете и чем там занимаются.

#интернет
Источник: techspot.com
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