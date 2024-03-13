Компания Lucid Motors рискует потерять права на бренд Gravity для своего нового внедорожника из-за спора с другой компанией всего за несколько месяцев до запуска производства.

Производитель электромобилей Lucid Motors столкнулся с проблемой в преддверии запуска своего долгожданного внедорожника Gravity. Компания с одноименным названием Gravity, занимающаяся транспортными услугами и поддерживаемая Google Ventures, подала петицию в Бюро по патентам и товарным знакам США с требованием отозвать товарный знак Lucid на название Gravity.



Gravity утверждает, что использование Lucid названия Gravity может ввести потребителей в заблуждение, поскольку стартап уже использует его для своих станций зарядки электромобилей, а ранее применял для управления парком электротакси. Lucid, в свою очередь, настаивает, что предложение по продаже электромобилей полностью отличается от услуг Gravity по аренде автомобилей и перевозке пассажиров, поэтому путаницы у потребителей не возникнет.



Спор возник в непростое для Lucid время. Компания изо всех сил пытается привлечь клиентов и делает большую ставку на успех внедорожника Gravity, производство которого должно начаться в конце 2024 года.



Потеря торговой марки Gravity может нанести серьезный удар по репутации и маркетинговым планам производителя автомобилей Lucid. Компания уже предупредила инвесторов, что споры вокруг товарных знаков могут быть дорогостоящими и негативно повлиять на узнаваемость бренда.



Однако генеральный директор компании Gravity Моше Коэн выразил уверенность в успехе петиции, так как его компания с 2017 года владеет товарным знаком на использование слова Gravity в сфере транспортных услуг, включая такси, лимузины, пассажирские перевозки, а также для ПО по координации этих услуг.



Хотя пилотная программа Gravity по управлению парком электротакси в Нью-Йорке завершилась в 2023 году, некоторые такси стартапа все еще активны в системе города. Это может стать аргументом против довода Lucid о том, что фирма Gravity полностью прекратила использовать товарный знак для транспортных услуг.



Lucid Motors подала встречный иск, пытаясь принудить Gravity отказаться от товарного знака из-за сворачивания услуг электротакси. Однако с учетом продолжающейся работы станций зарядки и активности хотя бы одного такси, позиции Gravity выглядят безпроигрышно.



Совет по рассмотрению и апелляциям по товарным знакам должен вынести решение, которое во многом определит судьбу названия внедорожника Lucid и повлияет на маркетинговую стратегию автопроизводителя. В случае проигрыша Lucid, вероятно, придется в спешке подбирать новое имя для своего внедорожника.