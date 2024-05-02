Продолжают появляться слухи относительно преемника популярного устройства Nintendo Switch

Игровая консоль Nintendo Switch оказалась одной из наиболее успешных в истории устройств подобного рода. С момента начала её продаж прошло много лет и неудивительно, что теперь публика ждёт продолжения. Слухов относительно консоли следующего поколения было уже немало. Очередные такие слухи говорят, что продолжительность работы консоли будет увеличена.

Источником информации является Youtube канал Moore’s Law Is Dead и создатель контента The Phawx в рамках подкаста Broken Silicon. Речь шла об ожидании поддержки трассировки лучей в новой консоли на уровне Xbox Series S. Было сказано, что Nintendo Switch будет работать быстрее ожидаемого в режиме подключенной док-станции, но без неё тактовая частота будет значительно уменьшаться.

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В результате геймеры получат намного большую продолжительность работы для игр в мобильном режиме. Заодно консоль может работать тише, поскольку будет меньше нагреваться и меньше нуждаться в охлаждении.

Из этого следует, что в режиме подключенной док-станции игры будут работать лучше. Возможно, они будут предлагать графику более высокого качества или у них будет выше частота отображения.

Консоль первого поколения предлагает от 2,5 до 6 часов работы без док-станции. В 2019 году была выпущена обновлённая модель и этот показатель увеличился до 9 часов. Примерно столько же работает модель с экраном OLED.

Другие слухи говорят о магнитных версиях Joy-Cons и поддержке старых контроллеров. Игры будут распространяться как на физических носителях, так и в цифровом виде.